Tolle Leistung von Annika Zoe Senoner in Slowenien

Von: ka

Solkan – Die Nachwuchs-Slalomkanuten des SC Meran/Raika-Torggler sorgen weiterhin für Furore. Vor allem Annika Zoe Senoner (16) zeigt im Kanuslalom immer wieder ihr großes Talent auf, aber auch ihr Bruder Lars Aaron (15), der in seiner Altersklasse in 2 Bootsklassen antritt, im Kajak-Einer und im Canadier-Einer, und Sara Furlan. Alle drei schlängeln sich mit viel Akrobatik durch die Slalomtore und sind dabei sehr schnell. Ganz besonders hervortun konnte sich beim ECA Junior Cup in Solkan Annika Zoe Senoner.

Die SCM-Kanutin gewann in Solkan beide Rennen im Kajak-Einer der U18 und wurde in ihrer Bootsklasse auch Gesamtsiegerin. Annika Zoe Senoner könnte sogar nach ihren 3 Siegen und dem 2. Platz bei internationalen Kanuslalom-Rennen ein Ticket für die Kanuslalom-U18-EM vom 15. bis 19. August in Krakau (Polen) ergattert haben. “Ich bin sehr stolz, in Solkan Doppelgold erreicht zu haben. Jetzt konzentriere ich mich ganz auf die Vorbereitung auf die nächsten ECA-Cups und hoffe natürlich dort auch wieder ganz vorne dabei zu sein”, nimmt sich Annika Zoe Senoner vor. Ihre Vereinskollegin Sara Furlan konnte im Kunstkanal von Solkan zwar keinen Sieg im Kajak-Einer der U16 herauspaddeln, war aber mit ihren Platzierungen zufrieden. Sie wurde am Samstag Vierte, am Sonntag Dritte und Gesamt-Dritte.

“Mit meinen Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Meine Konkurrenz war sehr stark, weshalb ich mir meine Platzierung nicht erwartet habe”, analysierte Sara Furlan ihre Rennen. Lars Aaron Senoner ist in Solkan am Samstag und Sonntag im Kajak-Einer und Canadier-Einer der U16 angetreten. Am Samstag stand er im Canadier-Einer als Dritter auf dem Podest. Im Kajak-Einer der U16 war ein 9. Platz seine beste Platzierung. “Nach den gelungenen Rennen in Flattach hatte ich in Solkan hohe Erwartungen in diese Rennen gesetzt. Leider bin ich in keinem meiner Läufe fehlerfrei geblieben. Im Canadier-Einer habe ich am Samstag den 3. Podestplatz erreicht”, freute sich Lars Aaron Senoner.