Toronto gewinnt mit Pöltl in Milwaukee 122:94

Montag, 23. Februar 2026 | 15:06 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/COLE BURSTON
Von: apa

Mit Jakob Pöltl in der Startformation und als bestem Rebounder haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen klaren 122:94-Sieg bei den Milwaukee Bucks gefeiert. Der 30-jährige Wiener packte acht Mal an den Brettern zu. Außerdem verbuchte er sechs Punkte und je zwei Assists sowie Steals. Der Center war 25:51 Minuten im Einsatz. Immanuel Quickley führte die Kanadier mit 32 Zählern an.

“Wir haben von Anfang an stark verteidigt, gute Würfe genommen und diese ab dem zweiten Viertel auch getroffen. Eine sehr solide Performance von uns, und auch ich persönlich finde von Spiel zu Spiel besser in den Rhythmus”, kommentierte Pöltl die Partie. “Wir haben uns heute sehr gut verkauft.” Der heimische NBA-Pionier absolvierte in Milwaukee das dritte Spiel nach wochenlanger Verletzungspause.

Herausforderungen warten auf Toronto

In dieser Woche warten große Herausforderungen auf die Kanadier. Am Dienstag gastiert Titelverteidiger Oklahoma City Thunder am Ontariosee. Nur 24 Stunden später empfängt Toronto mit Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs die aktuelle Nummer zwei im NBA-Westen.

Oklahoma City gewann auch ohne den verletzten Topstar Shai Gilgeous-Alexander das Schlagerspiel gegen die Cleveland Cavaliers 121:113. Für die in der Eastern Conference unmittelbar vor Toronto viertplatzierten “Cavs” endete beim amtierenden Champion eine Serie von sieben Siegen. Die Boston Celtics setzten sich in einem NBA-Klassiker bei den Los Angeles Lakers mit 111:89 durch. Jaylen Brown zeichnete für 32 Punkte verantwortlich. Luka Doncic mit 25 und LeBron James mit 20 Zählern waren die erfolgreichsten Scorer der Lakers.

Obwohl Nikola Jokic mit 35 Punkten, 20 Rebounds und zwölf Assists dreifach zweistellig anschrieb verloren die Denver Nuggets bei den Golden State Warriors 117:128. Die Philadelphia 76ers liegen nach einem 135:108 bei den Minnesota Timberwolves weiterhin drei Siege hinter Toronto auf dem sechsten Platz im NBA-Osten. Tyrese Maxey verzeichnete 39 Zähler.

