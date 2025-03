Toronto verliert mit Topscorer Pöltl in Portland

Von: apa

Obwohl über weite Strecken in Führung gelegen, haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Portland Trail Blazers 102:105 verloren. Jakob Pöltl und Ochai Agbaji erzielten als Topscorer der Kanadier jeweils 19 Punkte. Für den Center aus Wien standen außerdem acht Rebounds, drei Assists sowie zwei Steals in 24:50 Einsatzminuten zu Buche.

Als Pöltl gut fünf Minuten vor Schluss das Spielfeld verließ, war Toronto mit 95:89 noch voran. Im Finish gaben die Kanadier die Partie am Willamette River dann aus der Hand. Sie sind bereits am (heutigen) Montag bei den Phoenix Suns wieder im Einsatz. Das Team aus Arizona verlor am Sonntag 96:107 bei den von Luka Doncic mit 33 Punkten angeführten Los Angeles Lakers. Kevin Durant (21) und Devin Booker (19) waren die besten Werfer der Suns.

Orlando Magic beendete mit einem 108:103 die 16 Spiele andauernde Siegesserie der Cleveland Cavaliers. Paolo Banchero mit 24 und Franz Wagner mit 22 Zählern waren die Protagonisten. Beim NBA-Leader standen für Donovan Mitchell 23 Punkte zu Buche. Keine Blöße gab sich Oklahoma City Thunder. Der Spitzenreiter der Western Conference gewann bei den Milwaukee Bucks 121:105. Shai Gilgeous-Alexander zeichnete für 31 Zähler verantwortlich.