Türkei und Schweden fixieren WM-Ticket

Von: apa

Die Türkei hat sich erstmals seit 24 Jahren für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Dank eines Treffers von Goldtorschütze Kerem Aktürkoglu setzte sich die Mannschaft von Teamchef Vincenzo Montella im Play-off-Finale im Kosovo mit 1:0 (0:0) durch. Die von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda trainierten Kosovaren verpassten die sensationelle erste WM-Teilnahme knapp. Schweden entschied am Dienstag einen offenen Schlagabtausch gegen Polen mit 3:2 (2:1) für sich.

Damit stehen 44 von 48 Teilnehmern für das Turnier von 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada fest. Die Türkei dominierte im Kosovo zwar das Spielgeschehen, kam aber lange zu keinen Großchancen. Im Regen von Pristina fand die Foda-Elf in der ersten Hälfte sogar die gefährlichste Möglichkeit vor, einen Versuch von Fisnik Asllani lenkte Türkei-Schlussmann Ugurcan Cakir noch an die Latte (29.). In der 53. Minute drückte Aktürkoglu einen Schuss von Orkun Kökcü zur viel umjubelten Führung über die Linie. Der Treffer besiegelte die dritte WM-Teilnahme der Türkei nach 1954 und 2002.

In Solna entwickelte sich in der Neuauflage des Play-off-Finales vor vier Jahren, das Polen mit 2:0 für sich entschieden hatte, eine spannende Begegnung. Anthony Elanga brachte die Gastgeber mit einem platzierten Schuss in Führung (20.), die in der Folge dominanten Polen glichen durch Nicola Zalewski (33.) verdient aus. Kurz vor der Pause köpfelte Gustaf Lagerbielke (44.) die effektiven Schweden wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel gelang Karol Swiderski (55.) der erneute Ausgleich. Doch Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres (88.) bewies kurz vor Schluss seinen Torinstinkt und versenkte einen Abpraller aus kurzer Distanz im Netz.