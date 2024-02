U18-Italienmeisterschaft: Silber für Stephanie Schöpf

Ancona – Mit einer bärenstarken Leistung ließ Stephanie Schöpf bei der U18-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona aufhorchen. Die Kugelstoßerin aus Lana kürte sich in den Marken zur Vize-Italienmeisterin.

Unter den Hunderten Sportlern, die die Reise nach Mittelitalien antraten, befanden sich sechs Südtiroler. Die beiden Lananer Zwillinge Stephanie und Frederic Schöpf, die Brunecker Greta Amhof und Alexander Mayr sowie der Eisacktaler Nicolas Fischnaller und Maximilian Springeth aus Neumarkt.

Vor sechs Jahren, 2018, holte Stabhochspringerin Nathalie Kofler die letzte Südtiroler Medaille bei U18-Indoor-Titelkämpfen. Jetzt gelang ihrer Teamkollegin Stephanie Schöpf dasselbe Kunststück. Die erst 15-Jährige aus Lana, die sich im Oktober vergangenen Jahres zur U16-Italienmeisterin im Kugelstoßen krönte, ließ am Sonntag auch in der U18-Klasse aufhorchen und kürte sich zur Vize-Italienmeisterin. Die Tochter von Gerti Bacher und Karl Schöpf brachte es bei ihrem vorletzten, fünften Versuch auf 13.36 m (neue Bestleistung), was Platz 2 hinter Anita Nalesso bedeutete. Die Athletin aus Treviso holte sich mit starken 14.39 m den „Tricolore“, das Podest komplettierte Elisa Dozio (13.21) aus Lecco.

Ihr Zwillingsbruder Frederic musste sich hingegen im Weitsprung (6.57 m) bzw. über 60 m Hürden (8.77 Sekunden) mit den Rängen 13. bzw. 37 begnügen. Gut präsentierte sich dafür der Brunecker 800-m-Läufer Alexander Mayr, der mit neuer persönlicher Bestzeit von 1:58.72 Minuten Zehnter wurde. Ebenfalls auf Platz 10 landete der Neumarkter Hochspringer Maximilian Springeth (1.90 m).

Nicht ganz nach Wunsch verliefen die Titelkämpfe in Ancona für Greta Amhof und Nicolas Fischnaller. Die U18-Debütantin vom SSV Bruneck belegte im Weitsprung mit 5.31 m den 17. Platz. Der Athlet von der SG Eisacktal stoppte die Zeitmessung über 60 m in 7.19 Sekunden (30.), im 60-m-Hürdenlauf (8.61) kam Fischnaller als 25. ins Ziel.

Die Ergebnisse der Südtiroler bei der U18-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

60m: 30. Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 7.19

60m Hürden: 25. Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 8.61

60m Hürden: 37. Frederic Schöpf (SV Lana) 8.77

800m: 10. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 1:58.72

Hoch: 10. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 1.90

Weit: 17. Greta Amhof (SSV Bruneck) 5.31

Weit: 13. Frederic Schöpf (SV Lana) 6.57

Kugel: 2. Stephanie Schöpf (SV Lana) 13.36