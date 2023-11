Unentschieden bei Como

Como – Die Jugendmannschaft des FCS trat am 7. Spieltag der Hinrunde gegen die Jugendmannschaft des Como 1907 an. Es entwickelt sich eine ausgeglichene Partie, am Ende steht ein Unentschieden.

Die Gastgeber, unter der Leitung von Cesc Fabregas, gingen sofort in Führung. Die “Weißroten”, unter der Leitung von Federico Valente, kamen allerdings postwendend zum Ausgleich – Buzi schaffte das 1:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen die Gäste, erneut durch Buzi und durch einen Freistoß von Moutassime, gefährlich auf. Allerdings ging es mit einem Treffer pro Team in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel gingen erneut die “Lariani” in Führung, Conti traf per Kopf im Anschluss an einen Eckstoß. Die “Weißroten” brachten die Partie nach einer Stunde Spielzeit wieder ins Gleichgewicht. In der Schlussphase wurde gegen Buzi die rote Karte gezogen, die “Weißroten” konnten in der Nachspielzeit allerdings nicht mehr daraus Kapital schlagen. Es blieb bei einem 2:2 und die “Weißroten” nahmen einen Punkt mit nach Hause.