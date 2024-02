Unglaublich: Foxes drehen 4:0-Führung der Wölfe

Bruneck/Bozen – In der seit Tagen restlos ausverkauften Intercable Arena kommt es heute zum Showdown zwischen dem HC Pustertal und dem ewigen Erzrivalen HCB Südtirol. Für die beiden Mannschaften, die in der Tabelle nur drei Punkte auseinander liegen, geht es in der Schlussphase des ICE-Grunddurchgangs um den fixen Playoff-Einzug. Das HCP-Trainerteam kann auf den vollen Kader zurückgreifen; bei den Gästen gibt Cristiano DiGiacinto sein Debüt im weiß-roten Dress.

Der HC Pustertal erwischt den etwas besseren Start ins Spiel, Rick Schofield, Mats Frycklund und schließlich auch Jason Akeson geben erste Warnschüsse auf Sam Harvey im Tor der Füchse ab. Die Weiß-Roten haben dem Forechecking der Hausherren zunächst wenig entgegenzusetzen, die einzige gute Chance hat Dustin Gazley, doch Andy Bernard ist mit einem Glanzreflex zur Stelle. Auf der anderen Seite findet Matthias Mantinger eine Lücke zwischen Sam Harvey und dem Pfosten, und wie aus dem Nichts erzielt der Wahlpusterer mit einem Distanzschuss den frühen 1:0-Führungstreffer. Nach 9 Minuten wird es erstmal richtig brenzlig für den HCP, nach einem Puckverlust vor dem eigenen Tor ist Gazley zur Stelle, doch die HCP-Abwehr kann mit vereinten Kräften den Puck aus dem Spiel nehmen. Kurz darauf wandert Alex Petan nach einem Angriffsfoul auf die Strafbank. Die Gäste können sich im Powerplay jedoch keine zwingenden Chancen erarbeiten, für Andy Bernard gibt es nichts zu tun. Auf der anderen Seite machen die Wölfe es besser, mit einem Doppelschlag innerhalb von 20 Sekunden ziehen die Schwarzgelben auf 3:0 davon. Zuerst nimmt Jason Akeson im Überzahlspiel (Haken von Christian Thomas) Maß und gibt Sam Harvey mit einem verdeckten Weitschuss das Nachsehen. Dann legt Alex Petan hinter dem Tor auf seinen Cousin Dante Hannoun am kurzen Pfosten zurück, dieser staubt aus nächster Nähe zum 3:0 ab. Und so schreiten die Wölfe mit einer komfortablen Führung im Gepäck zum ersten Pausentee.

Auch im zweiten Spielabschnitt geht es in dieser Tonart weiter, in der 22. Minute spielt Akeson auf dem linken Flügel auf Schofield, dieser legt quer durch den Slot auf David Morley; der bärtige Kanadier braucht im Rücken von Harvey nur mehr den Schläger hinzuhalten – das ist das 4:0 für die Wölfe! Bei einem der wenigen Bozner Angriffe versucht es Alberga vom Bullykreis, aber sein Abschluss landet zentral in den Fängen von Bernard. Zwei Distanzschüsse von Gazley und DiPerna leiten eine Sturm- und Drangphase des HCB Südtirol ein, doch auch Josh Teves aus kurzer Distanz und Felicetti aus spitzem Winkel (Bernard hält mit Glanzreflex) können nichts ausrichten. In der 30. Spielminute hat Alex Petan freistehend im Slot beinahe das 5:0 auf dem Schläger, sein Wristshot fliegt aber knapp am Tor vorbei. Der HC Bozen wirft nun alles nach vorne und nimmt den Kasten von Andreas Bernard unter Dauerbeschuss, aber die Puschtra stellen sich kompakt nach hinten und blocken, was das Zeug hält. Auch ein weiteres Unterzahlspiel (Strafe gegen Öhler) überstehen die Hausherren ohne Probleme. Erst vier Minuten vor Ende des zweiten Drittels werden die Angriffsbemühungen des HCB Südtirol belohnt, Brad McClure fälscht einen Blueliner von Miglioranzi zum 4:1-Anschlusstreffer ab. Eben dieser McClure lässt sich wenig später zu einem hässlichen Crosscheck hinreißen und kassiert 2+2 Strafminuten. Die Wölfe setzen die Bozner Abwehr rund um Goalie Harvey mächtig unter Druck, bis zur zweiten Drittelsirene schaut aber nichts Zählbares mehr heraus.

Der Schlussabschnitt beginnt mit den verbleibenden 44 Sekunden Überzahlspiel für den HC Pustertal, in denen jedoch nichts mehr passiert. Das erfolgreiche Penaltykilling gibt den Gästen aus der Landeshauptstadt Auftrieb. Es sind 46 Minuten gespielt, als Luca Frigo im Slot zum 4:2 verkürzt. Die Füchse beißen sich nun förmlich in ihrem Angriffsdrittel fest, Andy Bernard muss gegen Gazley in extremis retten. Die Wölfe finden in dieser Spielphase kein Rezept gegen den Füchse-Express. Und so kommt es, wie es kommen muss: mit einem Doppelschlag innert 32 Sekunden erzielt der HCB Südtirol zunächst den Anschlusstreffer (Ford, 51. Minute) und dann mit Domenico Alberga mit einem Backhander aus nächster Nähe den bitteren 4:4-Ausgleich. In Minute 59 hat Brad McClure das 4:5 auf dem Schläger, Bernard ist aber zur Stelle. Sieben Sekunden vor Schluss setzt Akeson den Puck nach einem Sololauf an den Außenpfosten, drei Sekunden vor Schluss setzt es eine Strafe gegen Angelo Miceli. Kasper Vuorinen nimmt ein Timeout und die Wölfe versuchen, den entscheidenden Nadelstich zu setzen. Allein, es gelingt nicht und so geht es für die beiden Mannschaften in die Verlängerung.

In der Overtime scheitert Jason Akeson zweimal an den Reflexen von Sam Harvey, auch eine Direktabnahme von David Morley findet ihr Ziel nicht. Nach einem erfolglosen Bozner Angriff starten Akeson und Schofield zum 2-on-1-Gegenstoß, Akeson setzt den Puck aus spitzem Winkel aber nur ans Außennetz. Der aufgerückte Wyatt Ege versucht den Rebound über die Linie zu stochern, kann Sam Harvey aber nicht überwinden. Die Strafe für die vielen nicht genutzten Chancen folgt auf dem Fuße, Brad McClure legt bei einem Konter quer auf Josh Teves, dieser überwindet Andreas Bernard in Minute 64:08 zum 4:5-Siegtreffer. Der HCB Südtirol sichert sich mit dem Zusatzpunkt den vorläufigen vierten Platz, die Puschtra Wölfe hingegen rutschen dank der Siege von Villach, Innsbruck und Linz auf Rang 8 ab und laufen nun endgültig Gefahr, in die Knochenmühle Pre-Playoffs zu geraten.

Für den HC Pustertal geht es am Sonntag um 18 Uhr weiter, die Graz 99ers gastieren in der Intercable Arena.