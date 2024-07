US-Basketballer gewannen Testspiel gegen Deutschland

Von: apa

Die US-Basketballer mit dem überragenden Superstar LeBron James haben eine erfolgreiche Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris gefeiert. Das Star-Ensemble setzte sich am Montag in London in einem spannenden Testspiel gegen Weltmeister Deutschland mit 92:88 (48:41) durch. Vor 19.177 Zuschauern in der O2 Arena an der Themse war US-Fahnenträger James mit 20 Punkten der beste Werfer. Die deutsche Auswahl wurde von Franz Wagner mit 18 Zählern angeführt.

James spielte vor allem im Finish des Prestigeduells seine ganze Klasse aus. Der mittlerweile 39-Jährige war in der Schlussphase an beiden Enden des Feldes omnipräsent und vor allem offensiv nicht zu stoppen. Die letzten elf Punkte des US-Teams gingen allesamt auf sein Konto.

Der erklärte Favorit auf olympisches Gold war am Montag in London weit fokussierter als noch 48 Stunden zuvor gegen Außenseiter Südsudan gestartet. Dennoch mussten die ohne Kevin Durant angetretenen US-Amerikaner hart um den Sieg kämpfen. Denn die Deutschen steckten nie auf und verlangten ihrem Gegner bis zum Schluss alles ab. James war es, der den Unterschied ausmachte.

Ein Selbstläufer verspricht Olympia wohl auch für das “Who is who” der NBA nicht zu werden. Dass der Abstand zur Konkurrenz kleiner geworden sei, hatte US-Coach Steve Kerr schon am Samstagabend nach dem 101:100 gegen Südsudan angemerkt.

Das olympische Turnier wird in Lille und Paris ausgetragen. Die USA eröffnen am Sonntag (17.15 Uhr) gegen Vizeweltmeister Serbien um NBA-Topstar Nikola Jokic. Deutschland tritt am Samstag (13.30 Uhr) gegen Japan erstmals bei den Sommerspielen in Frankreich an.