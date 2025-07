USA und Mexiko im Finale des Gold Cups

Von: APA/sda

Die USA und Mexiko, die beiden Co-Gastgeber der Fußball-WM 2026, bestreiten das Finale des CONCACAF Gold Cups. Das US-Team bezwang im Halbfinale des Turniers für Nationen aus Nord-, Zentralamerika und der Karibik am Mittwoch Guatemala 2:1, die Mexikaner setzten sich gegen Honduras 1:0 durch. Das Endspiel findet in der Nacht auf Montag in Houston, Texas, statt.

Die USA legten in St. Louis, Missouri, den Grundstein zum Sieg in der ersten Viertelstunde. Diego Luna vom MLS-Verein Real Salt Lake traf zweimal. Guatemala vermochte erst in der 80. Minute durch den 18-jährigen Olger Escobar zu verkürzen. Rekordsieger Mexiko verdankt die neuerliche Final-Qualifikation Raul Jimenez. Der Stürmer vom Premier-League-Club Fulham erzielte in Santa Clara, Kalifornien, das Goldtor fünf Minuten nach der Pause.

Mexiko hat die jüngste Gold-Cup-Auflage vor zwei Jahren gewonnen. Die USA haben die Trophäe siebenmal geholt, letztmals vor vier Jahren. Kanada, der dritte Ausrichter der WM 2026, scheiterte unter Teamchef Jesse Marsch im Viertelfinale an Guatemala.