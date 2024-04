Verstappen in Japan auf Pole Position vor Perez

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez die Pole Position für den Großen Preis von Japan gesichert. Der Niederländer raste am Samstag mit einem Vorsprung von 0,066 Sekunden auf den Mexikaner auf den ersten Startplatz für das vierte Saisonrennen am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/ORF 1, Sky) in Suzuka. Dritter wurde der britische McLaren-Pilot Lando Norris (+0,292) vor Melbourne-Sieger Carlos Sainz (+0,485) im Ferrari.

Verstappen, der zuletzt beim Grand Prix in Australien wegen einer defekten Bremse früh ausgefallen war, durfte sich über die 36. Pole Position seiner Karriere freuen, die vierte in dieser Saison. Red Bull jubelte über die insgesamt 99. Pole in der Geschichte des österreichisch-britischen Rennstalls.

Auf dem Suzuka International Racing Course, wo erstmals in der Königsklasse im April gefahren wird und nicht wie üblich in der zweiten Saisonhälfte, herrschten anders als beim verregneten zweiten Training am Freitag wieder ausgezeichnete Bedingungen. Von den Spitzenteams lieferte sich niemand einen Ausrutscher, bis auf Lance Stroll (16.) im Aston Martin schafften es alle souverän in den dritten Qualifikationsabschnitt. In der Krise steckt weiterhin Alpine mit den beiden Franzosen Esteban Ocon (15.) und Pierre Gasly (17.).