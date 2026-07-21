VSS und Raiffeisenverband Südtirol setzen auf starken Austausch und gelebte Partnerschaft

Von: mk

Klobenstein – Der VSS Verband der Sportvereine Südtirols und der Raiffeisenverband Südtirol pflegen seit vielen Jahren eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft. Beim diesjährigen Austauschtreffen in Klobenstein am Ritten standen der Rückblick auf gemeinsame Projekte, der Austausch neuer Ideen sowie die Weiterentwicklung der erfolgreichen Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Als langjähriger Generalsponsor unterstützt der Raiffeisenverband Südtirol gemeinsam mit den Südtiroler Raiffeisenkassen den VSS nachhaltig und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des Jugend- und Breitensports in Südtirol. Dank dieser Unterstützung können zahlreiche Initiativen umgesetzt und Tausenden Sportlerinnen und Sportlern wertvolle Möglichkeiten geboten werden.

Der gemeinsame Austausch unterstrich einmal mehr die Überzeugung beider Partner, dass Sport Menschen verbindet, Werte vermittelt und eine wichtige Investition in die Zukunft der Jugend und des Landes darstellt. Der VSS bedankt sich herzlich beim Raiffeisenverband Südtirol für das langjährige Vertrauen, die verlässliche Partnerschaft und das gemeinsame Engagement für den Südtiroler Sport.