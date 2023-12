Weihnachtsmatch in Bozen – der FCS trifft auf Reggiana

Bozen – Nach zwei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen kehrt der FC Südtirol an diesem Wochenende ins heimische Drusus-Stadion zurück. Am Samstag, den 23. Dezember – im Rahmen des 18. Spieltags der Serie B – treffen die Weißroten in Bozen auf Reggiana. Spielbeginn im Drusus-Stadion ist um 16.15 Uhr.

Am vergangenen Spieltag feierten die Weißroten ihren ersten Sieg unter Federico Valente. Der FC Südtirol zeigte in Venedig eine bärenstarke Leistung und setzte sich beim Tabellenzweiten spektakulär mit 3:2 durch. Für die Südtiroler war es der erste Sieg seit dem 28. Oktober gegen Sampdoria. In der Tabelle liegt der FCS derzeit mit 20 Punkten auf Rang 12. Daniele Casiraghi & Co. haben in der laufenden Meisterschaft 23 Treffer erzielt und stellen damit den fünftstärksten Angriff der Liga.

Simone Davi muss gegen Reggiana eine Gelbsperre absitzen. Auf der Position des Linksverteidigers kann Valente jedoch wieder auf Cagnano zählen, der sich von seiner Knöchelverstauchung erholt hat. Auch der zuletzt gesperrte Giuseppe Cuomo ist wieder einsatzbereit. Nicht mit von der Partie sind die verletzten Rover, Odogwu und Siega.

Mit 17 Zählern teilt sich der Traditionsverein aus Reggio Emilia derzeit mit Ternana den 15. Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende musste sich das Team von Alessandro Nesta Sampdoria mit 2:1 geschlagen geben.

Reggiana muss voraussichtlich auf die zuletzt verletzten Pajac, Cigarini, Crnigoj, Vergara und Vido verzichten.

Der Trainer

Alessandro Nesta zählt zu jenen Spielern, die im Laufe ihrer Karriere so ziemlich jeden Titel gewinnen konnten. Der 47jährige Römer wurde 2006 Weltmeister mit Italien, sechs Jahre zuvor holte er mit den „Azzurri“ die Silbermedaille bei der Europameisterschaft. In jenem Jahr landete der Abwehrspieler auf Rang 5 der Ballon d’Or-Wertung. Nachdem er mit seinem Herzensverein Lazio zwischen 1993 und 2002 mehrere Titel gewonnen hatte, darunter den „Scudetto“ im Jahr 2000, wechselte er zum AC Mailand. Mit den „Rossoneri“ wurde er zwei Mal Italienmeister und gewann jeweils zwei Mal die Champions League, den Uefa Supercup und die Clubweltmeisterschaft. Nachdem er seine Spielerkarriere in Kanada und Indien ausklingen ließ, wurde er 2015 Trainer von Miami FC in den Vereinigten Staaten. Auf die Erfahrung in Florida folgten die Trainerstationen bei Perugia und Frosinone in der Serie B. Seit diesem Sommer leitet Nesta die Geschicke des Aufsteigers Reggiana.

Schlüsselspieler

Janis Antiste. Der ehemalige französische U21-Nationalspieler erzielte in der laufenden Meisterschaft bereits drei Treffer. Großgeworden im Jugendsektor von Toulouse wechselte der Angreifer 2021 zu Spezia in die Serie A. Nachdem seine Spielerrechte von Sassuolo erworben wurden, spielte er sechs Monate für die „Neroverdi“ im italienischen Fußballoberhaus. Um weitere Erfahrungen im Profifußball zu sammeln, wurde er von Sassuolo zuerst nach Amiens (zweite Liga Frankreichs) und in diesem Sommer zu Reggiana verliehen.

Cedric Gondo. Auch der Mittelstürmer aus der Elfenbeinküste traf in der diesjährigen Meisterschaft bereits drei Mal. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er bei Fiorentina, bevor er für Ternana, Asteras Tripoli, Teramo, Rieti, Salernitana, Cremonese (zwei Mal) und Ascoli auf Torjagd ging. In der Saison 2020/21 trug er mit fünf Treffern zum Aufstieg Salernitanas in die Serie A bei.

Edoardo Pieragnolo. Der bei Sassuolo großgewordene Linksverteidiger konnte in seiner ersten Meisterschaft als Profifußballer bereits zwei Treffer und zwei Vorlagen verbuchen.

Alte Bekannte

Beim FC Südtirol stehen mit Nicholas Siega (2014-2016; 74 Einsätze), Luca Ghiringhelli (2016-2018; 72 Einsätze) und Gabriel Lunetta (2019-2021; 47 Einsätze) drei ehemalige Spieler von Reggiana unter Vertrag.

Die FCS-Bilanz gegen Reggiana (Meisterschaft)

zwei Siege ǀ acht Unentschieden ǀ vier Niederlagen

Daniele Casiraghi, der am letzten Spieltag sein neuntes Ligator erzielte, ist der Mittelfeldspieler mit den meisten Treffern und versuchten Dribblings (51) der Serie B. Nur Franco Vazquez (29) kann derzeit mehr erfolgreiche Dribblings als Casiraghi (28) vorweisen.

Der Unparteiische

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Reggiana wird von Herrn Marco Di Bello aus der Sektion Brindisi geleitet. Unterstützt wird er von den Assistenten Giorgio Peretti (Verona) und Salvatore Affatato (Verbania Cusio Ossola) sowie vom vierten Offiziellen Matteo Canci (Carrara). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Daniele Chiffi (Var-on-site; Padua) und Luca Zufferli (Avar-on-site; Udine).

Das Match wird live auf Sky Sport und Dazn ausgestrahlt. Im Radio kann die Begegnung auf Rai 1 („Tutto il calcio“), Radio Dolomiti und Radio NBC mitverfolgt werden.

18. SPIELTAG SERIE B 2023/24

Samstag, 23. Dezember

14.00 Uhr: Cittadella-Spezia

14.00 Uhr: Como-Palermo

14.00 Uhr: Cremonese-Modena

14.00 Uhr: Parma-Ternana

14.00 Uhr: Venedig-Lecco

15.00 Uhr: Catanzaro-Brescia

16.15 Uhr: Bari-Cosenza

16.15 Uhr: Pisa-Ascoli

16.15 Uhr: Sampdoria-Feralpisalò

16.15 Uhr: FC Südtirol-Reggiana