Williams ersetzt bis Saisonende Sargeant durch Colapinto

Schon in Monza ein neuer Mann im Williams-Cockpit

Von: APA/Reuters/dpa

Der Formel-1-Rennstall Williams ersetzt den US-Amerikaner Logan Sargeant für den Rest der WM-Saison durch Franco Colapinto. Der Argentinier kommt aus der Williams-Akademie, heuer im Freien Training beim GP von Großbritannien hatte der 21-Jährige an einem WM-Wochenende bereits mitgewirkt. Colapinto wird zum ersten Formel-1-Fahrer aus Argentinien seit 23 Jahren sowie der insgesamt zweite für Williams nach Carlos Reutemann. Erster Fahrer bleibt der Thailänder Alexander Albon.

Colapinto ist zuletzt in der Formel 2 gefahren und wird die Nummer 43 auf seinem Wagen haben. Sein Debüt wird er schon dieses Wochenende in Monza beim Grand Prix von Italien geben. Sargeant holte in seinen knapp zwei Jahren bei Williams nur einen Punkt. Er hätte Williams aber ohnehin zum Saisonende verlassen müssen, um Platz für den von Ferrari kommenden Carlos Sainz zu machen.