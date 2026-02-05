Aktuelle Seite: Home > Sport > Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina werden eröffnet
Stelvio Skicenter in Bormio

Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina werden eröffnet

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 22:35 Uhr
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Am Freitagabend werden die XXV. Winterspiele in Mailand/Cortina offiziell eröffnet. Vergeben wird die Rekordzahl von 116 Medaillensätzen, die Wettkämpfe von acht internationalen Fachverbänden in 16 Sportarten und zahlreichen Disziplinen werden in sechs Clustern durchgeführt. Das dezentrale Konzept bringt große logistische Probleme mit sich, es wurden so aber weitgehend bestehende Sportstätten genützt. Österreichs Aufgebot umfasst 52 Athletinnen und 63 Athleten.

Als Ziel gab Horst Nussbaumer, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees, 18 Medaillen und damit die Anzahl von Peking 2022 aus. Die Hauptzeremonie der Eröffnungsfeier unter dem Motto “Armonia” (Harmonie) spielt sich im Stadion San Siro ab. Für Österreich sind Anna Gasser und Benjamin Karl aus dem Snowboardsport als Fahnenträger mit dabei, beide gewannen bereits Olympia-Gold.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

