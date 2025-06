Wintersport: Seit Freitag ist die Saison 2024/25 Geschichte

Von: Ivd

Algund – Der Braugarten FORST in Algund war am Freitagabend Schauplatz des diesjährigen Wintersportfestes des Landeswintersportverbandes FISI Südtirol. Rund zwei Stunden wurde im Beisein von Gastgeberin Cellina von Mannstein, Landeshauptmann Arno Kompatscher, vielen weiteren Ehrengästen und der absoluten Protagonisten – die jungen Wintersportler – auf den Winter 2024/25 angestoßen.

Größer hätte die Divergenz zwischen den Videobildern auf der großen Leinwand und den Bedingungen auf dem Festgelände nicht sein können: Dort Athleten, die sich bei Minusgraden und Schneegestöber über Langlaufloipen quälen, mit Höchstgeschwindigkeit bei einem Super-G über die Piste jagen oder sich auf ihrer Rodel geschickt durch das Kurvenlabyrinth winden. Hier genau diese Protagonisten aus dem Video in kurzen Hosen und den offiziellen blauen T-Shirts des Landeswintersportverbandes Südtirol am bislang heißesten Tag des Jahres mit tagsüber Temperaturen um die 30 Grad Celsius.

Der laue Frühsommerabend und das insgesamt tolle Ambiente des FORST Braugartens trugen aber wesentlich zum guten Gelingen der Abschlussfeier bei, die auch in diesem Jahr von Alex Tabarelli kurzweilig moderiert wurde. Nach einer kurzen Begrüßung durch Gastgeberin Cellina von Mannstein, Landeshauptmann Arno Kompatscher und Markus Ortler, den Präsidenten des Landeswintersportverbandes FISI Südtirol, wurden die Rookies des Jahres powered by Autoindustriale ausgezeichnet. Bei den Aufsteigern des abgelaufenen Winters handelt es sich um Luca Pietroboni (Langlauf/ASC Sesvenna), Nina Castiglioni (Rodeln/ASV Latsch), Julian Huber (Biathlon/ASV Antholzertal), Maximilian Gartner (Skisprung-Noko/SC Gröden), Anna Mammone (Snowboard/ASV Welschnofen), Max von Aufschnaiter (Freestyle Ski/SC Gröden), Nicole Bazzanella (Freestyle Snowboard/Seiser Alm Skiteam), Nadine Trocker (Ski Alpin/Seiser Alm Skiteam) und Alex Silbernagl (Ski Alpin/Seiser Alm Skiteam).

Wenn die Weltmeister die Bühne rocken

Prämiert wurden im Anschluss auch die Gesamtsieger der verschiedenen Wettkampfserien, die im abgelaufenen Winter im Nachwuchsbereich abgehalten wurden und von Raiffeisen, Marlene, Alperia oder Athesia unterstützt werden. Auf die Bühne geholt wurden auch Athleten der allgemeinen Altersklasse, die 2024/25 große Erfolge feiern durften. Roland Fischnaller hatte im März zum zweiten Mal den Weltmeistertitel im Parallel-Riesentorlauf gewonnen. Zu WM-Bronze war in St. Moritz auch der Skicrosser Yanick Gunsch gerast, und zwar im Team-Bewerb an der Seite von Jole Galli. Weltmeister im Team Bewerb der Alpinen wurde der Grödner Alex Vinatzer. Ebenfalls zu den Geehrten zählten die drei besten Naturbahnrodler aller Zeiten. Evelin Lanthaler, Patrick Pigneter und Florian Clara haben am Ende der Saison ihren Rücktritt vom aktiven Rodelsport erklärt. Auch sie erhielten von den anwesenden Nachwuchsathleten, sowie den vielen weiteren Gästen sehr viel Applaus. Bei der Wahl zum Trainer des Jahres setzte sich Roby Bernardi (SC Gröden durch).

55.000 Euro aus dem Fördertopf für Südtiroler Wintersportvereine

Markus Ortler wies im Laufe des Abends auf die Sommertermine wie die am 18. Juli in Tscherms beginnende Bike Challenge mit großem Finale am 3. September in Antholz (mit großer Sommerolympiade) und das Golf Charity Turnier am 23. August in Passeier hin. Abschließend wurden die die Gelder aus dem FISI-Fördertopf verteilt, in den saisonübergreifend die Summe von 55.000 Euro eingezahlt wurde. Der SC Gröden durfte sich über eine Summe von 2931 Euro freuen, gefolgt vom ASV Villnöß (2319 Euro) und dem ASV Ridnaun (2194 Euro). 40 Südtiroler Vereine werden im Rahmen dieser Initiative finanziell unterstützt.

„Wir haben insgesamt 120 Wintersportvereine im Land und in unseren Landeskadern werden über 100 junge Sportler ausgebildet, mit denen wir zum Teil große Erfolge feiern durften. Fast unser gesamtes Budget investieren wir in die Arbeit mit den jungen Athleten. Geldmittel, die wir von unseren vielen Partnern zur Verfügung gestellt bekommen, denen ich hier noch einmal von Herzen danken möchte. Nun ist der Winter endgültig abgeschlossen. Ich wünsche allen einen schönen und erholsamen Sommer und freue mich bereits auf den Olympiawinter 2026 mit den Biathlonwettkämpfen in Antholz“, sagte Präsident Markus Ortler abschließend.