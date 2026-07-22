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Wöber spielte in der vergangenen Saison bei Werder Bremen

Wöber wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger Schalke

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 21:25 Uhr
Wöber spielte in der vergangenen Saison bei Werder Bremen
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
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Von: APA/dpa

Abwehrspieler Maximilian Wöber ist zum deutschen Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gewechselt. Wie die “Königsblauen” am Mittwoch mitteilten, absolvierte der 31-fache ÖFB-Nationalspieler bereits im Schalker Trainingslager im Stubaital den Medizincheck. Wöbers Vertrag bei Leeds United wurde aufgelöst, der Innenverteidiger, der die WM aufgrund einer Verletzung verpasst hatte, kam daher ablösefrei und erhielt bei Schalke einen Einjahresvertrag.

Auf Schalke trifft Wöber mit Trainer Miron Muslic, Dejan Ljubicic und dem frisch verpflichteten Junior Adamu auf drei Landsleute. In der abgelaufenen Saison war Wöber an Werder Bremen ausgeliehen, absolvierte aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber nur drei Spiele.

Der Ex-Rapidler, der auch schon bei Red Bull Salzburg, FC Sevilla, Ajax Amsterdam und Mönchengladbach engagiert war, blickt seiner bevorstehenden Aufgabe erwartungsfroh entgegen. “Schalke 04 war vom ersten Moment an sehr spannend für mich. Nach überzeugenden Gesprächen freue ich mich auf die neue Herausforderung in einem wirklich besonderen Club, der verdient aufgestiegen ist. Mit Schalke in der Bundesliga zu spielen, ist eine reizvolle Aufgabe. Ich möchte jetzt schnell einsteigen und meine neuen Team-Kollegen kennenlernen”, meinte der Abwehrspieler.

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