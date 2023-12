Wölfe in Klagenfurt ohne Glück

Klagenfurt/Bruneck – Bereits zwei Tage nach der Heimpleite gegen die Pioneers hat der HCP die Chance auf Wiedergutmachung beim Auswärtsspiel in Klagenfurt. Die Kärntner, welche punktegleich mit Linz den zweiten Tabellenrang belegen und heute in Bestbesetzung antreten können, tragen ganz klar die Favoritenrolle. Allerdings gehört der HCP nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Rotjacken und war auch das letzte Team, welches drei Punkte aus Klagenfurt entführen konnte (1:2 am 24. November). HCP Coach Valtonen kann heute wieder auf die vorgestern gesperrten bzw. erkrankten Center Mikael Frycklund und Raphael Andergassen zurückgreifen, es fehlen weiterhin Schofield, Kasastul und Catenacci, im Tor steht Andreas Bernard.

Nach einer ersten Abtastphase in den Startminuten werden die Offensivaktionen gefährlicher, ein Schlagschuss von Althuber ist aber leichte Beute von Dahm und ein Fernschuss von Aabo wird knapp am Tor von Bernard vorbeigelenkt. In der 8. Spielminute dann nach einem starken forecheck des KAC erneut eine brenzlige Situation vor dem HCP Tor, die Rotjacken können den Puck jedoch in mehreren Versuchen nicht an Bernard vorbei bringen. Kurz darauf dürfen die Wölfe erstmals in Überzahl spielen, das Powerplay läuft zunächst sehr gut, aber Dahm kann bei einer Doppelchance von Sill und Morley mit zwei unglaublichen Reflexen den Rückstand für die Hausherren verhindern. Gleich im Anschluss passt die HCP Abwehr zu wenig auf, Hundertpfund erobert aus abseitsverdächtiger Position den Puck, bedient den mitgelaufenen Bischofberger und dieser lässt Bernard bei einem platzierten halbhohen Schuss keine Chance – somit steht es 1:0 statt 0:1. Beflügelt durch diesen Treffer übt der KAC auch in den verbleibenden Spielminuten des Startdrittels großen Druck auf die Schwarz-Gelben aus, aber Bernard bleibt bei zwei weiteren guten Chancen für Herburger und Fraser Sieger.

Im Mitteldrittel zeigen sich die Wölfe zwar engagiert, aber sie lassen erneut die nötige Kaltschnäuzigkeit missen und so läuft es ganz ähnlich wie im ersten Abschnitt: als nach 26 Spielminuten eine Strafe gegen die Rotjacken angezeigt wird, kann zunächst Dahm einen gefährlichen onetimer von Petan entschärfen. Im darauffolgenden Powerplay haben die Wölfe bereits den Torschrei auf den Lippen, aber Postma kratzt einen Morley-Schuss, der Dahm durch die Schoner rutscht noch in letzter Sekunde von der Linie. Kurze Zeit nach Ablauf der Strafe machen es die Rotjacken besser, als Herburger bei einer starken Angriffsaktion des KAC den Puck nach zwei Glanzparaden von Bernard im dritten Versuch zum 2:0 einschieben kann. Beinahe im Gegenzug scheitert Akeson nach einem starken move noch einmal an Sebastian Dahm und so geht es mit der doppelten Führung für die Kärntner zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel wirft der HCP noch einmal alles in die Waagschale, der KAC verteidigt sich heute jedoch sehr geschickt und den Rest erledigt Dahm. Die besten Chancen auf den Anschlusstreffer der Wölfe finden zwei Mal Hannoun und Atwal vor, der dänische Goalie bleibt aber stets Sieger, und da auch Bernard keinen Treffer mehr zulässt bleibt es beim 2:0 Sieg für den KAC.

Bereits übermorgen um 19.45 Uhr steht in der heimischen Intercable Arena ein klassisches “6 Punkte Spiel” gegen das zweite Kärntner ICE Team auf dem Programm: Zu Gast ist der EC VSV, welcher ein direkter Konkurrent um die direkte Playoffqualifikation ist, die Villacher können in Bruneck traditionell auf eine starke Fanunterstützung zählen und man darf sich auf ein stimmungsvolles Spiel in einer gut gefüllten Arena freuen!