Xabi Alonso wird neuer Chelsea-Trainer

Von: APA/dpa

Xabi Alonso wird neuer Trainer des englischen Fußball-Premier-League-Clubs Chelsea. Wie die Blues am Sonntag mitteilten, unterschrieb der 44-jährige Spanier einen Vertrag bis 2030. Der Londoner Club, der die Champions League verpasst hat und am Samstag das FA-Cup-Finale gegen Manchester City verlor, hatte sich vor gut drei Wochen von Coach Liam Rosenior getrennt. Alonso arbeitete zuletzt bei Real Madrid, wurde aber bei den Königlichen nach nur einem halben Jahr freigestellt.

“Im Kader steckt großes Talent, und dieser Fußballverein verfügt über enormes Potenzial. Es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu führen. Nun liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln”, sagte Alonso, der in Deutschland mit Bayer Leverkusen in der Saison 2023/2024 das nationale Double gewonnen hatte. In den letzten Monaten war Alonso auch immer wieder mit seinem Ex-Club Liverpool in Verbindung gebracht worden. Bei den Reds verdichten sich aber die Anzeichen, dass es mit dem Niederländer Arne Slot weitergehen soll.