Zehn Südtiroler starten in Molfetta

Molfetta – In Molfetta findet von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juli die Leichtathletik-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Insgesamt sind knapp 800 Athletinnen und Athleten in Apulien gemeldet.

Nur in Bari fand bisher eine Italienmeisterschaft der „Assoluti“ der Herren statt, vor genau 74 Jahren, 1949. An diesem Wochenende wird das Mario-Saverio-Cozzoli-Stadion in Molfetta Schauplatz des wichtigsten nationalen Leichtathletik-Events des Jahres. Insgesamt werden dabei 42 Titel vergeben. Selten war das Interesse für eine Italienmeisterschaft so groß wie für die 113. Auflage in Apulien, denn in drei Wochen steht bereits die WM in Budapest an, wo die „Squadra Azzurra“ eine der Hauptprotagonisten sein will. Im Vorjahr in Rieti gewannen die drei Eigengewächse vom Athletic Club 96 Bozen, Alessandro Monte, Leonardo Badolato und Destiny Nkeonye sowie der Trentiner Lorenzo Ianes die Bronzemedaille über 4×100 m. Außerdem kürte sich Kugelstoßer Nicholas Ponzio zum Italienmeister.

Diesmal werden in Molfetta gleich zehn Südtiroler Athleten mit von der Partie sein. Mehrere von ihnen möchten ein Wörtchen bei der Titelvergaben mitreden. Die besten Chancen hat die Tierserin Katja Pattis, die über 3000 m Hindernis mit der zweitbesten Zeit von 10:05.31 Minuten gemeldet ist. Gespannt sein kann man auch auf die Auftritte der Mehrkämpfer vom SV Lana, Linda Maria Pircher und Simon Zandarco. Die Burgstallerin zählt im Siebenkampf zum Favoritenkreis, auch der Gargazoner Zehnkämpfer wird ganz vorne mitzumischen. Auch die beiden Stabhochspringer Nicolò Fusaro und Nathalie Kofler peilen eine Top-8-Platzierung an. Der Bozner und die Athletin aus Lana bestätigten erst am vergangenen Freitag in Schlanders ihre gute Form. In die Top Ten möchten auch die Marlinger Weitspringerin Anna Menz sowie Petra Nardelli. Die 400-m-Läuferin aus Eggen stellte vor wenigen Tagen in Bellinzona in der Schweiz eine neue persönliche Bestzeit in 53.12 Sekunden auf. Auch die Stars des Athletic Club 96 Bozen, Weitspringer Antonino Trio und 800-m-Läufer Abdelhakim Elliasmine, werden in Molfetta für Aufsehen sorgen.

Alle Südtiroler Teilnehmer an der Italienmeisterschaft in Molfetta

Herren

200m: Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 21.01

800m: Abdelhakim Elliasmine (Athletic Club 96 Bozen) 1:48.34

400m Hürden: Joao Carlos Pina Barros (Athletic Club 96 Bozen) 52.19

Gehen 10km: Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen) 43:53.13

Weit: Antonino Trio (Athletic Club 96 Bozen) 7.90

Stab: Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 5.13

Zehnkampf: Simon Zandarco (SV Lana) 6.945

Zehnkampf: Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 6.357

Staffel 4x100m: Athletic Club 96 Bozen (Alessandro Monte, Lorenzo Ianes, Leonardo Badolato, Jacques Riparelli)

Staffel 4x400m: Athletic Club 96 Bozen (Joao Carlos Pina Barros, Abdessalam Machmach, Abdelhakim Elliasmine, Michele Tricca)

Damen

400m: Petra Nardelli (Südtirol Team Club) 53.12

3000 Hindernis: Katja Pattis (Südtirol Team Club) 10:05.31

Weit: Anna Menz (Atletica Firenze) 6.11

Stab: Nathalie Kofler (SV Lana) 4.21

Siebenkampf: Linda Maria Pircher (SV Lana) 5.157