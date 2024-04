Zwei Slalomkanutinnen des SC Meran können sich steigern

Tacen/Laibach – Die älteren Slalomkanutinnen des SC Meran/Raika-Torggler hatten in der 2. und 3. Quali für die Kanuslalom-Großereignisse im Kunstkanal von Tacen vor den Toren der slowenischen Hauptstadt Laibach Einiges gutzumachen. Das ist ihnen am Samstag und Sonntag glänzend gelungen. Carolin Schaller (26) belegte gestern beim ECA in der 2. Quali im Kajak-Einer den tollen 2. Platz und heute beim Weltranglisten-Kanuslalom in der 3. Quali den 5. Platz. Tamara Drescher (20) wurde hingegen in der U23 im Kajak-Einer Vierte und Dritte. Annika Zoe Senoner (16) konnte in der U18 in der 2. Quali ihren 2. Platz von der 1. Quali vom letzten Sonntag in Valstagna (Suganertal) bestätigen und belegte in der 3. Quali den 3. Platz. Marian Drescher (15) wurde bei den 2 Quali-Rennen in Tacen im Kajak-Einer der U18 Sechster und Neunter.

„Insgesamt bin ich mit der Quali in Tacen zufrieden, vor allem mit dem 1. Tag. Am 2. Tag konnte ich meinen Plan gut umsetzen, hatte aber eine Berührung zu viel“, sagte Carolin Schaller. Zufrieden mit ihrem Abschneiden in Tacen war auch Tamara Drescher. “Bin vor allem deshalb zufrieden, da ich mich über den Winter verbessert habe und dies jetzt auch in den Ergebnissen sehe. Jetzt gilt es noch, die letzten kleinen Fehler auszubessern”, nimmt sich Tamara Drescher vor. Die 4. und letzte Quali wird am kommenden Wochenende beim internationalen Kanuslalom in Ivrea (Piemont) gefahren. Nachstehend die Platzierungen der Slalomkanuten des SC Meran/Raika-Torggler beim ECA und Weltranglisten-Kanuslalom in Tacen:

ECA-Cup, Kajak-Einer Frauen: 14. Carolin Schaller 113,66 Sekunden/0 Strafsekunden; 24. Tamara Drescher 121,04/2; 38. Annika Zoe Senoner 207,22/58. Kajak-Einer Männer: 65. Marian Drescher; 68. Lars Aaron Senoner; 110. Liam Kaplan.

Weltranglisten-Kanuslalom, Kajak-Einer, Frauen: 19. Carolin Schaller 105,63 Sekunden/4 Strafsekunden; 22. Tamara Drescher 110,81/4; 38. Annika Zoe Senoner 193,45/56. Kajak-Einer, Männer: 88. Marian Drescher 148,21/50; 104. Lars Aaron Senoner 176,66/58.