Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?

Von: luk

Bozen – Beim Törggelen in Südtirol gibt es ein zünftiges Mahl. Der Kern ist eine sogenannte Schlachtplatte mit diversen Köstlichkeiten aus der Fleischtheke.

Mit dabei ist oft auch die Blutwurst – in der Farbe dunkel, in der Substanz bröckelig und im Geschmack samtig-würzig.

Meist fragt der Wirt, wie viele er kredenzen darf, denn manche lieben sie, andere können sie aber gar nicht ab.

Wie sieht euer Törggelen aus? Mit oder ohne Blutwurst? Gebt jetzt eure Meinung ab!