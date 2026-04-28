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Zuwendung zur Atomkraft: Ja oder Nein?

Dienstag, 28. April 2026 | 08:04 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Ö klagte gegen Einstufung von Atom- und Gaskraftwerken als nachhaltig
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
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Von: luk

Bozen/München – In Europa wird zunehmend über die Wiedereinführung der Atomkraft als Teil der Energieversorgung diskutiert. Nicht nur Bayerns Ministerpräsident Markus Söder setzt sich für eine Rückkehr zur Kernenergie ein, auch Südtiroler Unternehmer wie Stefano Podini argumentieren, dass Wind und Sonne allein nicht ausreichen, um die Energiersicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu sichern. Auch das Argument der Versorgungssicherheit und die Dekarbonisierung werden von Befürwortern ins Feld geführt.

Gleichzeitig warnen Gegner, Umweltverbände und Teile der Politik vor Risiken, hohen Kosten und ungelösten Fragen der Endlagerung. Unterm Strich, so ihr Argument, koste die Atomkraft erheblich mehr als erneuerbare Energiequellen. Außerdem würde es Jahre dauern, bis neue Atommeiler gebaut seien.

Wie steht ihr zur Atomkraft als Teil der Energiezukunft in Europa, Italien und Südtirol? Teilt jetzt eure Meinung mit!

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