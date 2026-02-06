27 Mio. Dollar für Fußskizze von Michelangelo bei Auktion

Von: APA/AFP

Eine neu entdeckte Fußskizze von Michelangelo ist bei einer Auktion in New York am Donnerstag (Ortszeit) für 27,2 Millionen Dollar (gut 23 Millionen Euro) versteigert worden. Wer die winzige Zeichnung in roter Kreide des italienischen Renaissance-Malers ersteigerte, wurde nicht mitgeteilt. Die Skizze ist eine von rund 50 Studien, die Michelangelo für seine Bemalung der weltberühmten Sixtinischen Kapelle in Rom anfertigte.

Um sie entbrannte laut dem Auktionshaus Christie’s ein 45-minütiger Bieterwettstreit, am Ende sei fast das Zwanzigfache des ursprünglichen Schätzpreises erzielt worden. Die 27,2 Millionen Dollar seien ein neuer Rekordpreis für ein Werk von Michelangelo, erklärte das Auktionshaus.

Skizze für den rechten Fuß der Libyschen Sibylle

Christie’s hatte nach eigenen Angaben die Skizze als Original von Michelangelo identifiziert, nachdem der bisherige Besitzer ein Foto über das Online-Portal für Schätzanfragen zur Auktion eingesandt hatte. Ein Experte bestätigte, dass es sich um eine Skizze für den rechten Fuß der Libyschen Sibylle handelte, die am östlichen Rand der Sixtinischen Decke zu sehen ist.

“Dies ist ein außergewöhnliches Kunstwerk mit einer faszinierenden Geschichte”, erklärte Andrew Fletcher von dem Auktionshaus. “Wir hatten zahlreiche Bieter im Saal, am Telefon und online, da dies für einen Sammler möglicherweise die einzige Gelegenheit war, eine Studie zu einem der größten Kunstwerke aller Zeiten zu erwerben.”