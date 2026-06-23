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Diplomfeier an der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens

Abschlussfeier spiegelt Vielfalt schulischen Lebens wider ­

Dienstag, 23. Juni 2026 | 10:36 Uhr
FS Tisens_Diplomfeier 2026_3. Klasse mit Schulleiterin u. Klassenlehrerin
LPA/Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens
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Von: luk

Tisens – Die Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens hat am 19. Juni zur Abschlussfeier geladen. Im Mittelpunkt standen dabei die Absolventinnen und Absolventen, die ihre Diplomprüfung gemeistert haben: Die dritte Klasse legte neben einer schriftlichen Prüfung noch eine praktische und mündliche Prüfung mit Präsentation ihrer agrotouristischen Facharbeiten ab. Mit ihrem Diplom als Fachkräfte für Agrotourismus stehen den Absolventen und Absolventinnen mehrere Wege offen, sie können als gut ausgebildete Fachkräfte in die Arbeitswelt einsteigen, ihren Ausbildungsweg fortsetzen oder einen weiteren einschlagen.

Die vierte Klasse zeigte bei der Abschlussprüfung ihre fächerübergreifenden Kompetenzen als Spezialisierte Fachkraft für Agrotourismus und Großhaushalte. Die vielfältigen Geschäftsideen der Klasse fanden in akkurat ausgearbeiteten Businessplänen ihren Niederschlag. Als gesuchte Fachkräfte stehen den Absolventinnen und Absolventen ebenso die Berufswelt oder ein weiterer Schulbesuch offen. Ein Gutteil von ihnen besucht das fünfte Jahr mit Erlangung der Reifeprüfung an der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch, andere an der Landesberufsschule Emma Hellenstainer in Brixen.

Die Feier wurde musikalisch vom Gesangstrio der dritten Klasse mit Emma Rosati, Anna Schwienbacher und Anna Guarnieri gestaltet. Der Ablauf der Abschlussfeier spiegelte die Vielfalt schulischen Lebens wider. Die gute Zusammenarbeit mit Gemeinde und Bezirk/Land zeigte sich zu Beginn in den Grußworten der Gäste: So unterstrich etwa der Bürgermeister von Tisens Christoph Holzner: “Die Fachschule hat für unser Dorf eine große Bedeutung, und wir Tisner und Tisnerinnen sind stolz auf sie.”

Bezirksbäuerin Heidi Innerhofer Margesin überreichte traditionsgemäß im Namen des Südtiroler Bauernbundes der besten Schülerin der letzten drei Jahre Julia Laimer einen Scheck und unterstrich: “Die Fachschule Tisens mit ihren gut ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen ist für uns als Südtiroler Bäuerinnenorganisation ein wichtiges Fundament für unsere Zukunft.“

Direktor Martin Unterer wies die Wichtigkeit von allen an Schule Beteiligten hin: “Familien, Personal und Lehrpersonen, Schulsozialpädagoginnen mit Schulleitung fordern, fördern und begleiten Schülerinnen und Schüler mit viel Einsatz auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben.” Als Ausdruck seiner Wertschätzung für den Einsatz und die Ergebnisse überreichte er Gutscheine und Blumensträuße: Gutscheine für die Jahrgangsbesten der zwei Klassen Julia Laimer und Natascha Blaas sowie für die Schulleiterin Christine Holzner. Über Sonnenblumen freuten sich neben Schulleiterin Christine Holzner die Bezirksbäuerin Heidi Innerhofer Margesin und Ausschussmitglied Martha Nussbaumer Lex, die als Mitglied der Prüfungskommission an den Diplomprüfungen der beiden Klassen teilgenommen hatte.

Bezirk: Burggrafenamt

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