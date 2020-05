Aktionswoche des Projekts “Gutes Leben”

Bozen – Klimaschutz geht jeden etwas an. Auch kleine Veränderungen können viel bewirken – wenn alle mitmachen. Jede gesparte Kilowattstunde, jeder Liter Öl, der nicht verheizt, jeder Liter Benzin, der nicht verbraucht, und jede Ressource, die nicht verschwendet wird, sind ein Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb möchte der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) mit dem Projekt „Gutes Leben“ einen kleinen Teil dazu beitragen und Familien anregen, im eigenen Haushalt Akzente in Richtung Nachhaltigkeit zu setzen.

Immer wieder hört man dieselbe Frage: „Was kann ich schon tun gegen dieses globale Problem?“ Dabei ist die Antwort ganz einfach: „Tue das, was in deiner Möglichkeit steht.“ Deshalb hat der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) einige einfache Tipps zusammengestellt, die helfen, ein nachhaltiges Leben zu führen. Es geht nicht darum, auf Lebensqualität zu verzichten, sondern darum, Lebensqualität bewusst zu erreichen. Ein klimafreundlicher Lebensstil ist ein Gewinn an Lebensqualität. Vieles ist relativ einfach umzusetzen und bringt sogar einen Mehrwert – auch finanziell.

Mitmachen ist ganz einfach: Interessierte können sich unter http://www.familienverband.it jederzeit kostenlos zum „Gutes-Leben-Mailversand“ anmelden und erhalten dann während der insgesamt vier Aktionswochen pro Jahr Impulse zum Downloaden und Infos zu den Mitmach-Aktionen.

Interessant und hörenswert auch die Online-Diskussionsrunde am Dienstag, 26. Mai 2020, um 20.00 Uhr. Wie man ganz konkret im Alltag und mit der Familie zum Klimaschutz beitragen kann, erklären tolle Gesprächspartner beim vom KFS, gemeinsam mit der Messe Bozen, organisierten Live Talk auf Zoom und Facebook Live. Die Gesprächsteilnehmer sind: Maria Lobis, Inhaberin des verpackunslosen Geschäfts NOVO in Bozen und Brixen, Gunde Bauhofer, Geschäftsleitung der Verbraucherzentrale Bozen, Majda Brecelj, Aktivistin bei Fridays for Future in Südtirol, und Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen. Moderatorin ist Priska Theiner vom Katholischen

Familienverband Südtirol.

Das Projekt „Gutes Leben“ wird vom Raiffeisenverband, von der Firma OBI sowie der Familienagentur unterstützt.