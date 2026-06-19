Ausstellung lädt zum Nachdenken über Lebensräume ein

Von: mk

Meran – Die Wanderausstellung zum Euregio-Baukulturpreis 2025 macht derzeit Station in der Therme Meran. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde die Ausstellung am Donnerstag vorgestellt. Zahlreiche Gäste aus Politik, Architektur, Kultur und Medien nahmen an der Veranstaltung teil und nutzten die Gelegenheit, sich mit den präsentierten Projekten aus Tirol, Südtirol und dem Trentino auseinanderzusetzen.

Bei der Pressekonferenz sprachen unter anderem Katharina Zeller, Bürgermeisterin der Stadt Meran, Ulrich Gamper, Präsident der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Markus Scherer, freischaffender Architekt aus Meran, Martina Pecher vom Landesbeirat für Baukultur und Landschaft, Wittfrida Mitterer, Direktorin des Kuratoriums für Technische Kulturgüter, sowie Stefan Thurin, Präsident der Therme Meran.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stand die Bedeutung der Baukultur für die Entwicklung unserer Städte, Dörfer und Landschaften. Baukultur umfasst weit mehr als Architektur einzelner Gebäude: Sie prägt den Lebensraum, beeinflusst die Lebensqualität und trägt zur Identität einer Region bei. Der Euregio-Baukulturpreis wurde 2025 erstmals vergeben und zeichnet Projekte aus, die einen verantwortungsvollen Umgang mit bestehender Bausubstanz und ihrem Umfeld vorbildlich umsetzen.

Die erste Ausgabe des Preises widmete sich dem Thema „Weiterbauen in Bestand und Umgebung“. Knapp 60 Projekte aus Tirol, Südtirol und dem Trentino wurden eingereicht. Eine Auswahl der ausgezeichneten und nominierten Projekte ist nun in der Therme Meran zu sehen.

Mit der Ausstellung möchte die Euregio das Bewusstsein für Baukultur stärken und Besucherinnen und Besucher dazu einladen, sich mit der Gestaltung des eigenen Lebensraums auseinanderzusetzen. Die gezeigten Projekte verdeutlichen, wie bestehende Gebäude und Orte behutsam weiterentwickelt und an neue Anforderungen angepasst werden können.

Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Juli 2026 im Eingangsbereich der Therme Meran zu sehen. Der Besuch ist während der regulären Öffnungszeiten frei zugänglich.