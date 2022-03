Begabte Jugendliche bei Talente Tagen 2022 in Tramin

Tramin – Mit aktuellen Themen wie dem Umgang mit anderen Kulturen, der internationalen Zusammenarbeit, dem Klimawandel oder der Mobilität haben sich bei den heurigen Talente Tagen 24 begabte Schülerinnen und Schüler aus elf Ober- und Berufsschulen auseinandergesetzt. Die Teilnehmenden arbeiteten gestern und heute in kleinen Gruppen mit Unterstützung von Expertinnen und Experten intensiv und mit viel Freiraum an den Themen. Austragungsort dieser Initiative der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion zu Begabungs- und Begabtenförderung war Schloss Rechtenthal in Tramin.

In den Diskussionsgruppen war man sich einig, dass die Menschheit vor großen Veränderungen stehe – die Pandemie sei dabei nur ein Aspekt einer sich wandelnden Gesellschaft, die immer größere Herausforderungen meistern müsse. Im Besonderen stellten sich die Workshop-Teilnehmenden folgende Fragen: Welche Entscheidungen sind in den Bereichen Mobilität, internationale Zusammenarbeit, Umgang mit anderen Kulturen und Umwelt bereits getroffen worden? Welches Umdenken ist nötig, um zukunftsorientiert in den genannten Bereichen handeln zu können?

Zukunftsorientiertes Handeln besprechen

Neha, Schülerin der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation Brixen “Julius und Gilbert Durst” nahm begeistert an der Initiative teil: “Ich interessiere mich für Politik und für das Weltgeschehen und glaube ganz fest daran, dass wir Menschen es schaffen werden, die richtigen Weichen zu stellen – für den Erhalt unseres Planeten und für ein friedliches Zusammenleben in einer Welt der Vielfalt”, betonte sie. Die Talente Tage seien eine gute Möglichkeit, sich mit Gleichen auszutauschen und zu diskutieren, fügte ein anderer Teilnehmer der Initiative hinzu. Er könne jedem Schüler und jeder Schülerin empfehlen, diese Möglichkeit zu nutzen.

Das Referententeam, dazu gehörten die engagierten Lehrpersonen Hanno Barth, Sieglinde Gruber, Alessandro Montoro und Roland Stauder, begleitete die Diskussionsgruppen vor Ort und gab wichtige thematische Inputs. Zusätzlich wurden über digitale Plattformen Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland zugeschaltet, mit denen Schülerinnen und Schülern sich austauschen und in den Diskussionen noch weiter ins Detail gehen konnten.

Beim heutigen Abschluss der diesjährigen Talente Tage in Tramin bedankte sich die Koordinatorin für Begabungs- und Begabtenförderung, Siglinde Doblander, von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion bei allen für deren Einsatz und betonte: “Es ist wichtig, dass sich begabte junge Menschen mit Themen auseinandersetzen, die ihre Zukunft bestimmen werden.”