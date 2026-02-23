Benefizkonzert für den Wald in Kaltern

Von: mk

Kaltern – Kultur und Natur stehen in enger Beziehung – diese Verbindung wird am Samstag, 14. März um 19.30 Uhr im Vereinshaus Kaltern auf besondere Weise hör- und erlebbar. Der Verein „Unser Wald – il nostro bosco“ lädt gemeinsam mit der Umweltgruppe Kaltern, dem Verein für Kultur und Heimatpflege Kaltern sowie dem AVS Kaltern zu einem Benefizkonzert zugunsten des Waldes ein. Der Eintritt ist frei; freiwillige Spenden kommen der Initiative zugute.

Musik als Ausdruck von Verantwortung

Die „Monteverdi Akademie“ mit Sabina von Walther (Sopran), Mjlla Franetovich (Violine) und Arnaldo de Felice (Oboe) gestaltet einen Abend, der Musik nicht nur als Kunstform versteht, sondern als Ausdruck kultureller Verantwortung für einen achtsamen Umgang mit Natur und Landschaft.

Auf dem Programm stehen Werke, die in besonderer Weise mit dem Thema Natur verbunden sind: Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ sowie Johann Sebastian Bachs Kantate „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“ (BWV 84). Die ausgewählten Stücke greifen Motive von Jahreszeiten, Vergänglichkeit und Dankbarkeit auf – und laden dazu ein, unsere Umwelt mit neuen Augen zu betrachten.

Kultur und Zivilgesellschaft

Die Initiative „Unser Wald – il nostro bosco“ wurde gegründet, um sich aktiv für den Schutz der Waldflächen in Kaltern einzusetzen. Im Mittelpunkt steht der Erhalt des Waldes als Lebensraum, Erholungsraum und ökologisches Schutzsystem. Konkret engagiert sich die Initiative gegen die Errichtung landwirtschaftlicher Speicherbecken im Kalterer Wald, die mit erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden wären.

Der Verein versteht sein Engagement als Beitrag zu einer verantwortungsvollen Raum- und Umweltpolitik und setzt auf Information, kulturelle Veranstaltungen und zivilgesellschaftlichen Dialog. Das Benefizkonzert ist Ausdruck dieses Einsatzes: Kunst wird hier zur Stimme für Natur- und Landschaftsschutz.

Im Anschluss an das Konzert besteht bei einem gemütlichen Umtrunk die Möglichkeit zum Austausch mit den Mitwirkenden.

Veranstaltungsdetails:

Ort: Vereinshaus Kaltern

Datum: Samstag, 14. März

Beginn: 19:30 Uhr

Eintritt frei – freiwillige Spende

Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Südtiroler Biologinnen und Biologen, dem WWF Trentino – Alto Adige, FAI Alto Adige, Mountain Wilderness Italia, CAI Merano, TAM und Climate Action South Tyrol statt.