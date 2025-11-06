Brixen feiert das zehnjährige Jubiläum der Licht- und Musikshows

Von: mk

Brixen – Vor zehn Jahren, im Jahr 2015, begeisterte Brixen die Welt mit seiner ersten Licht- und Musikshow und erweckte den Traum des Elefanten Soliman zum Leben. Seitdem haben über 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Licht- und Musikshows besucht und sich von der einzigartigen Magie jeder Ausgabe verzaubern lassen. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit überrascht Brixen Tourismus mit immer neuen Shows, die die Stadt in einen märchenhaften Ort verwandeln. Zum Feiern dieses besonderen Jubiläums präsentiert Brixen Tourismus vom 21. November bis 6. Januar “Oops – A Light and Music Show for UNICEF”, eine außergewöhnliche Show, die die Magie des monumentalen Videomappings mit der zeitlosen Musik von Giorgio Moroder vereint, und dem Publikum ein einzigartiges, immersives Erlebnis schenkt.

Die Show findet im Innenhof der Hofburg statt – einem faszinierenden historischen Gebäude mit über 1.000 Quadratmetern Fläche. Dank der Verwendung von zehn Projektoren erwachen die architektonischen Strukturen zum Leben und verwandeln sich in einen Traum aus Licht und Farbe, der die Fantasie der Zuschauerinnen und Zuschauer fesselt. Die einzigartige Architektur der Hofburg mit ihrem stimmungsvollen Innenhof macht das Erlebnis noch immersiver und hüllt das Publikum in ein unvergleichliches Spiel aus Licht und Klang.

Eine einzigartige Show für einen wichtigen Zweck

“Oops” ist nicht nur eine immersive Reise durch Licht und Klang, sondern auch eine Gelegenheit, Gutes zu tun: Für jedes verkaufte Ticket wird 1 Euro (und 50 Cent für Kindertickets) an das UNICEF Wash Zambia-Programm gespendet, um die Lebensbedingungen von Tausende Kindern in Afrika zu verbessern. Ein Zeichen der Solidarität, das das Erlebnis noch wertvoller macht und die Bedeutung der Kindheit unterstreicht: träumen, spielen, wachsen – und das in Sicherheit. Gemeinsam mit UNICEF setzen wir uns für die Rechte der Kinder ein, damit jedes Kind die Chance auf eine leuchtende und sichere Zukunft hat. Gemeinsam mit UNICEF unterstützen wir die Rechte der Kinder, denn jedes Kind verdient eine helle und sichere Zukunft.

Eine Reise zwischen Traum und Wirklichkeit

In der Heiligabendnacht, auf einer Straße voller Lachen und Farben, verliert sich ein kleines Wesen – Oops – in der Menge der Erwachsenen. Unsichtbar für ihre Augen, klammert sich Oops an den Faden seines roten Luftballons, dem einzigen Orientierungspunkt in einer zu großen Welt. Doch als es ihn verliert, beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer: eine Reise zwischen Wirklichkeit und Fantasie, durch verwunschene Wälder, geheimnisvolle Schlösser und funkelnde Geschenkfabriken. Jeder Ort ist eine Entdeckung, ein Abenteuer, das die Vorstellungskraft herausfordert und das Staunen weckt.

Die Zusammenarbeit mit Spectaculaires – zehn Jahre Magie

Brixen Tourismus feiert mit Stolz die zehnjährige Zusammenarbeit mit den französischen Künstlern von Spectaculaires – Allumeurs d’Images, wahren Meistern des monumentalen Videomappings. Ihre Licht- und Farbenspiele verwandeln auch dieses Jahr wieder die Hofburg in traumhafte Kulisse und bieten dem Publikum eine spannende und unvergessliche Reise.

Die Magie der Musik von Giorgio Moroder

Diese besondere Ausgabe wird durch den eigens komponierten Soundtrack des Meisters Giorgio Moroder bereichert – eine lebende Legende der elektronischen Musik und Gewinner von Oscar, Grammy und Golden Globe. Seine Melodien umhüllen die Zuschauer und verstärken die Emotionen einer Reise, die zwischen Magie und Realität schwebt.

Die außergewöhnliche Stimme der Sängerin Arianna verleiht dem Klangerlebnis zusätzliche Intensität. Sie interpretiert „The Guardian“, das Lied, das Giorgio Moroder eigens für die Show komponiert hat – ein bisher unveröffentlichter Titel, der das Wesen von Oops in sich trägt: Schutz, Traum und Hoffnung – im Zeichen des Lichts und der Kindheit.

Eine Einladung zum Träumen

“Oops – A Light and Music Show for UNICEF” ist ein Erlebnis, das Generationen verzaubert. Ein visuelles und musikalisches Abenteuer, das Groß und Klein einlädt, ihrem roten Luftballon zu folgen, sich in der Magie zu verlieren und das Wunder der Weihnachtszeit in Brixen neu zu erleben.

Die Licht- und Musikshow in Brixen findet im Rahmen des Kulturprogramms der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 statt, einem vielseitigen, pluralistischen und breit gefächerten Programm, das Italien im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Winterspiele, die Italien vom 6. bis 22. Februar bzw. vom 6. bis 15. März 2026 ausrichten wird, mit Kultur, Kulturerbe und Sport beleben wird, um die olympischen Werte zu fördern.

Oops – A light and Music Show for UNICEF

21.11.25 – 06.01.26

Hofburg Brixen

Show jeden Abend um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr (außer am 24. und 25. Dezember)

Weitere Informationen und Tickets: www.brixen.org/lightshow