Bruneck und St. Georgen im Zeichen der Artenvielfalt

dzbz - Zum Tag der Biodiversität in Bruneck konnten Kinder und Erwachsenen entdecken, was im Garten des Pfarrwidums kriecht und fliegt.

Von: luk

Bruneck – Am vergangenen Samstag, 24. Mai 2025, luden das Amt für Dialog der Diözese und mehrere Kooperationspartner zum „Tag der Biodiversität“ nach Bruneck und St. Georgen ein: Mit Mitmachstationen, Naturbeobachtungen und Fachimpulsen wurde sichtbar, wie jede und jeder zur biologischen Vielfalt beitragen kann – direkt vor der Haustür. „Vollumfänglich gelungen“: so fassen die Organisatoren den Tag zusammen.

Als Vorbereitung auf die Fortbildung „Naturschutz vor der Haustür“ für Pfarrgemeinderäte, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Interessierte, die im November angeboten wird (siehe: www.bz-bx.net/naturschutz), wurde beim „Tag der Biodiversität“ im Garten des Pfarrwidums von Bruneck aufgezeigt, was man vor Ort konkret tun kann, um zu mehr Biodiversität beizutragen.

Bereits in den vergangenen Wochen haben die Organisatoren unterschiedliche Akzente im Garten des Pfarrwidums gesetzt: So wurde u.a. der Gartenteich bepflanzt, eine Steinmauer für Reptilien errichtet, Nisthilfen aufgehängt, Insektenhotels aufgestellt.

Zum Tag der Biodiversität konnten die zahlreichen Kinder genauso wie die Erwachsenen entdecken, was in einem solchen Garten kriecht und fliegt. Die Fülle und Vielfalt an Insekten wurde beobachtet, eingeordnet und unter dem Mikroskop begutachtet. Darüber hinaus hat unterschiedliches Anschauungsmaterial zu einem umfassenderen Verständnis der Bedeutung der Biodiversität beigetragen. Bei dieser Initiative des Amtes für Dialog wurde deutlich, dass viele kleine Maßnahmen zusammengenommen einen großen Unterschied ausmachen.

Neben dieser Initiative im Garten des Pfarrwidums von Bruneck, organisierte der „Naturtreff Eisvogel“ in St. Georgen ein buntes Programm für Naturschützer, Wissenschaftler und Experten. Verschiedene Exkursionen, Artenerhebungen, naturkundliche Führungen und Kurzreferate zeichneten diesen „Tag der Artenvielfalt“ aus. „Das Zusammentreffen von Experten und Naturspezialisten war ein besonderes Highlight – nicht nur inhaltlich, sondern auch für unsere Motivation“, so Klaus Graber, der Vorsitzende vom „Naturtreff Eisvogel“.

Kooperationspartner

Amt für Dialog der Diözese Bozen-Brixen

Institut De Pace Fidei

Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Südtirol

Umweltwerkstatt, Bildungshaus Kloster Neustift

Umweltgruppe Eisacktal HYLA

Naturtreff Eisvogel