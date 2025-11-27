Cademia und La Prufesciunela: Offene Türen am 29. November

Von: mk

St. Ulrich – Am Samstag, 29. November, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, in der Rezia-Straße in St. Ulrich öffnen das Kunstgymnasium Cademia und die Landesberufsschule La Prufesciunela in St. Ulrich ihre Türen für alle Kunstbegeisterten, neugierigen Eltern und zukünftigen Schülerinnen und Schüler und laden dazu ein, einen Einblick in ihre einzigartige Lern- und Schaffenswelt zu gewinnen. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Vielfalt der künstlerischen Fachrichtungen zu erleben – von Malerei und Holzschnitzerei über Grafik bis hin zu Design. Hier wird sichtbar, wie Talente gefördert und weiterentwickelt werden.

Zusätzlich begleiten Schülerinnen und Schüler die Gäste durch die Schulen, geben Einblicke in den Schulalltag und führen durch Klassenräume und Werkstätten.

Das Kunstgymnasium Cademia und die Landesberufsschule La Prufesciunela stehen nicht nur für künstlerische Exzellenz, sondern auch für eine moderne und vielseitige Ausbildung. Neben den künstlerischen Fächern werden klassische schulische Inhalte mit kreativen Ansätzen vermittelt, eine gute Grundlage für die persönliche und berufliche Entwicklung.