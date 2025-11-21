Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Carabinieri begehen Schutzpatronen-Feier in Bozen
Ehrung in San Domenico

Carabinieri begehen Schutzpatronen-Feier in Bozen

Freitag, 21. November 2025 | 14:31 Uhr
Carabinieri begehen Schutzpatronen-Feier in Bozen
Carabinieri
Von: Ivd

Bozen – In der Kirche San Domenico wurde am heutigen Sonntag die traditionelle Feier zu Ehren der „Virgo Fidelis“, der Schutzpatronin der Carabinieri, begangen. Die Figur steht seit 1949 für Treue und Einsatzbereitschaft der Waffengattung.

Im Rahmen der Messe wurde auch an den 84. Jahrestag der Schlacht von Culqualber erinnert, einem historischen Einsatz, der als besonderes Beispiel für den Einsatz der Carabinieri gilt.

Ebenfalls Teil des Gedenktages ist die „Giornata dell’Orfano“, die den Kindern verstorbener Carabinieri gewidmet ist. Die Hilfsorganisation ONAOMAC unterstützt derzeit mehr als 1.000 Halb- und Vollwaisen bei Ausbildung und Studium. In Bozen wurde der frisch diplomierten Südtirolerin Giulia Celegato eine „Targa d’Argento“ überreicht.

Die Messe wurde von Bischof Ivo Muser und Legionskaplan Don Gianmarco Masiero zelebriert. Der Kommandant der Legione Carabinieri Trentino–Alto Adige, General Stefano Paolucci, erinnerte anschließend an die Bedeutung der Gedenktage und den Stellenwert der Unterstützung für Familien, die einen Angehörigen im Dienst verloren haben.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

