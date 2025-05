Chantal Ramona Veit ist Finalistin des Concertino Praga 2025

Von: luk

Prag/Südtirol – Seit gestern stehen die FinalistInnen des in diesem Jahr bereits zum 59. Mal in Prag ausgetragenen renommierten internationalen Musikwettbewerbes CONCERTINO PRAGA 2025 fest.

Unter den 59 aus den verschiedensten Nationen teilnehmenden BewerberInnen konnte sich die 16-jährige Südtiroler Flötistin Chantal Ramona Veit nach einem anonym gehaltenen Audio-Auswahlverfahren fürs Finale qualifizieren.

Veranstaltet wird der seit 1966 jährlich stattfindende Klassikwettbewerb vom Tschechischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit der Akademie für klassische Musik. Der Wettbewerb ist Teil des Dvořák-Prager Musikfestivals und richtet sich an außergewöhnlich talentierte NachwuchmusikerInnen.

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen mussten sich mit einem 30-minütigen Soloprogramm bewerben. Zuerst wurden alle anonymen Aufnahmen von der Wettbewerbsleitung an Toningenieure geschickt, um die Qualität zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles den Regeln entspricht. Dann erst folgte das Weiterleiten der Einsendungen an die hochkarätig besetzte Fachjury: Es waren dies Karel Dohnal, Vladimír Rejlek, Marek Šedivý, Jan Vobořil sowie Žofie Vokálková.

Die Finalrunde des Wettbewerbs findet im September 2025 in Prag statt. Dabei werden die vier FinalistInnen der “Kategorie II Blasinstrumente” am 12. September in der Bethlehem Chapel Prag von der Tschechischen Kammerphilharmonie Pardubice unter der Leitung des Dirigenten Vahan Mardirossian begleitet.

Das Finalkonzert findet im Rahmen des DVORAKOVA PRAHA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL statt. Im Anschluss an die Finalrunden nehmen die Preisträger am *Südböhmischen Festival Concertino Praga* teil, das Konzerte in verschiedenen Städten Südböhmens umfasst.

Neben der Auswahl zur Finalistin sprach die Jury Chantal Ramona Veit zudem im Rahmen der anonymen Audioeinsendungen die Auszeichnung der Bohuslav Martinů Stiftung für die beste Interpretation eines Werks von Bohuslav Martinů zu. Interpretieren wird Chantal Ramona Veit beim Finalkonzert in Prag das Konzert in D-Dur Op. 283 für Flöte und Orchester.