Das ist die perfekte Welle

Brixen – Am vergangenen Sonntag fand im Parzivalsaal des Vinzentinums die Premiere des Theaterstücks „Die Welle“ statt. Die Maturantinnen und Maturanten des Vinzentinums bringen traditionell jedes Jahr statt eines Maturaballs ein Theaterstück auf die Bühne. Heuer entschieden sie sich für ein fesselndes Stück über Macht und Manipulation, das zeigen soll, wie schnell man sich von Ideologien beeinflussen lassen kann.

Während die Maturanten hinter der Bühne angespannt, aber auch voller Vorfreude auf jenen Moment warteten, auf den sie sich schon seit Monaten mit Regisseur Gerd Weigel vorbereitet hatten, warteten vor der Bühne über 200 Premierengäste darauf, die diesjährige Inszenierung zu sehen. Trotz der Aufregung war die Aufführung ein voller Erfolg und unter tosendem Applaus freuten sich die Schülerinnen und Schüler über die gelungene Darbietung. Die zahlreichen Ehrengäste wie Landesrätin Magdalena Amhof, Kammerabgeordnete Renate Gebhard, Brixens Bürgermeister Andreas Jungmann, Absolventenvereinsobmann Michael Oberhofer und der Präsident der Stiftung Vinzentinum pro futuro, Michael Seeber, zeigten sich tief beeindruckt von den schauspielerischen Leistungen und der beklemmenden Aktualität des Stücks.

Nach der Aufführung wartete auf die Gäste eine Gulaschsuppe und an der Bar, betrieben von den anderen Klassen des Vinzentinums, konnte noch angestoßen und der Erfolg gefeiert werden. Ein Teil ihres Erlöses spendet die Maturaklasse auch heuer wieder an eine wohltätige Organisation. Die Schülerinnen und Schüler entschieden sich für den Verein Momo, der die Palliativbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Südtirol unterstützt.

Nach dem Premierenwochenende werden die Maturantinnen und Maturanten noch acht weitere Male auf der Bühne stehen. Aufführungstermine und Reservierungen unter +39 376 029 4616 bzw. theater@vinzentinum.it oder auf der Website www.vinzentinum.it/theater.