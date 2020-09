Erstsemestertag: Neustart voller Emotionen

Bozen – „Es ist dies ein ungewöhnlicher Start in ein neues akademisches Jahr, aber es war uns wichtig, dass Sie alle als Erstsemester die Freie Universität Bozen von innen kennenlernen und uns Professorinnen und Professoren hier live erleben dürfen“, begrüßte Rektor Prof. Paolo Lugli am heutigen Vormittag die Studierenden des ersten Semesters. Der Erstsemestertag dient traditionell dazu, die Studiengangsleiter, Studienkollegen und alle Dienstleistungen der Universität kennenzulernen und natürlich Fragen rund ums Studium zu stellen. Unter allen Sicherheitsvorkehrungen wurde der Erstsemestertag heute in Bozen und Bruneck abgehalten. Am morgigen Dienstag findet er am Campus Brixen statt.

Die Strategie für das Wintersemester 2020-21 hat die Universitätsspitze bereits vor einem Monat vorgestellt: Universitärer Unterricht so normal wie möglich, kombiniert mit der größtmöglichen Sicherheit. Daher hält die unibz alle Lehrveranstaltungen für die Erstsemester in Präsenz ab, um den Neueingeschriebenen den Einstieg in die Universitätswelt zu erleichtern und eine direkte Vernetzung zu gewährleisten. Auch Übungen und Labortätigkeiten der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, der Fakultät für Design und Künste und der Fakultät für Bildungswissenschaften finden aufgrund der Lehrinhalte und -methodik vor Ort statt.

Generell werden alle Vorlesungen der unibz im ersten Semester des akademischen Jahres 2020/21 interaktiv im Streaming angeboten, auch jene, die in Präsenz stattfinden, um eine maximale Flexibilität zu gewähren. „Wir möchten unseren Studierenden auch weiter hervorragende Unterrichtssituationen bieten können“, so Rektor Prof. Paolo Lugli. „Durch das Online-Angebot können somit selbst Studierende von Präsenzvorlesungen entscheiden, ob sie diese direkt im Hörsaal oder online verfolgen wollen.“ Für die Studierenden der höheren Semester wird ein Online-Unterricht angeboten. Die Professoren arbeiten wieder vor Ort an der Universität.

Der heutige Erstsemestertag konnte trotz Sicherheitsvorkehrungen all die Emotionen und Freude transportieren, die ein Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt bedeutet. In Bozen beginnen 538 Studierende, in Bruneck 83 und in Brixen 336 Studierende ihre Studienzeit an der Freien Universität Bozen.