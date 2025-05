Fotoausstellung über das Empowerment von Migrantinnen

Von: mk

Bozen – Am Donnerstag, den 29. Mai 2025 um 18.00 Uhr wird im Zentrum Lovera in der Europaallee Nr.3 in Bozen die Wanderausstellung des Projekts „ReIncluGen – Rethinking Inclusion and Gender empowerment: A participatory action research“ eröffnet, das vom europäischen Programm Horizon finanziert und in fünf europäischen Ländern entwickelt wurde: Belgien, Italien, Österreich, Polen und Spanien.

In jedem Land wurde eine Organisation der Zivilgesellschaft von den beteiligten Forschungsinstituten untersucht. Ziel war es, bewährte Verfahren zur Stärkung und Unterstützung zugunsten von Frauen mit Migrationshintergrund zu entwickeln und auszutauschen. Insbesondere wurden Maßnahmen untersucht, die darauf abzielen, die Entscheidungsmacht von Frauen durch die Verbesserung ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse zu stärken. Dieses Konzept wird international mit dem englischen Begriff „Empowerment“ bezeichnet.

Für Italien waren die Universität Trient als Forschungseinrichtung und der Verein „La Strada-Der Weg“ in Bozen, der sein gesamtes Wissen und seine Interventionsinstrumente für Migrantinnen zur Verfügung stellte, die Partner. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl von Fotografien, die von Migrantinnen aufgenommen wurden und Geschichten, Gesichter, Träume der weiblichen Selbstbestimmung dokumentieren. Sie bieten einen authentischen und aussagekräftigen Einblick in den Alltag, die Herausforderungen und die Errungenschaften, die die am Projekt beteiligten Frauen in verschiedenen lokalen Kontexten erlebt haben. Durch visuelle Kunst will die Ausstellung eine Kultur der Integration und Anerkennung fördern, die Fähigkeiten, Identitäten und Bestrebungen der beteiligten Frauen stärken und Stereotypen und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und Herkunft entgegenwirken.

Die Ausstellung bietet auch die Gelegenheit, das redaktionelle Produkt des ReIncluGen-Projekts vorzustellen, nämlich das Buch „Whispering Truths in Many Ways & Places“, das eine Auswahl der ausgestellten Fotografien versammelt, begleitet von beschreibenden Texten der Autorinnen. Die Ausstellung wird bis zum 31.12.2025 im Konferenzraum des Vereins „La Strada – Der Weg“ im Mariaheimweg Nr. 46 in Bozen zu sehen sein.