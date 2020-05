Frei.Wild stürmt mit „Corona Quarantäne Tape“ die deutschen Charts

Bozen – Frei.Wild haben es am heutigen Freitag, 8. Mai 2020 geschafft, mit ihrem am 10. April veröffentlichten „Corona Quarantäne Tape“ auf Platz eins der offiziellen deutschen Albumcharts zu stürmen.

In der Veröffentlichungswoche erreichte das in der Corona-Krise entstandene Album nur mit Downloads Platz drei der Charts. Durch die Veröffentlichung der physischen Variante konnte sich die Brixner Band nun die Spitze der Albumcharts sicher – für Frei.Wild die zehnte Einser-Platzierung in der 19-jährigen Bandgeschichte.