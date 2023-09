Gelungene Vernissage

Claudio Calabreses Porträts in der Bozner Kunstgalerie La Stanza

Bozen – Vergangenen Montag wurde in der Kunstgalerie Espace La Stanza von Bozen (Horazstr. 34°) die Personale des Meraner Künstlers Claudio Calabrese eröffnet. Arnold Tribus betonte im Zuge seiner Laudatio, wie sehr es Calabrese gelungen sei, die Personen, die er porträtiert hat, keineswegs abzubilden, sondern deren Persönlichkeit auszudrücken.

«Calabrese geht über das Sichtbare hinaus, und so manche Porträtierte hätten ihre Schwierigkeiten damit», so Tribus in seinen Ausführungen.

Viele Vertreterinnen und Vertreter der Politik und Kultur aus Bozen und Meran wohnten der Vernissage bei, um die Porträts zu bewundern. Zu sehen sind unter anderem Darstellungen bekannter Stars wie Marlene Dietrich, Frida Kahlo, Marilyn Monroe, Duke Ellington, Jimi Hendrix, Elvis Presley, aber auch von Südtiroler Künstlern, wie Peter Fellin, Anton Frühauf, Giancarlo Biolcati, Franz Pichler und Jakob De Chirico.

Die Ausstellung bleibt bis zum 23. September von Montag bis Freitag, von 17:00 bis 19:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.