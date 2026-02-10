Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Gemeinsam bauen für mehr Inklusion
Berufsschule und Sozialwissenschaftliches Gymnasium Bozen realisieren barrierefreie Küche im TouSo-Treff

Gemeinsam bauen für mehr Inklusion

Dienstag, 10. Februar 2026 | 22:05 Uhr
SOZIALWISSENSCHAFTLICHES GYMNASIUM und FACHOBERSCHULE FÜR TOURISMUS/Lehrpersonen und Schüler*innen beider Schulen bei der Einweihungsfeier.
Von: ka

Bozen – Wenn Kreativität, handwerkliches Können und soziales Engagement zusammenkommen, entstehen Projekte mit nachhaltiger Wirkung. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die Kooperation zwischen der Berufsschule für Industrie und Handwerk Bozen sowie dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und der Fachoberschule für Tourismus Bozen. Gemeinsam wurde im TouSo-Treff des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums eine behindertengerechte Küche geplant und umgesetzt – ein Projekt, das weit über den schulischen Alltag hinausreicht.

Kürzlich fand das Gemeinschaftsprojekt mit einer kleinen Einweihungsfeier seinen feierlichen Abschluss. In Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen sowie Vertretern der beteiligten Schulen wurde die neue Küche offiziell übergeben. Die Feier bot Gelegenheit, auf die intensive Zusammenarbeit zurückzublicken und den Einsatz aller Beteiligten zu würdigen.

„Den Ausgangspunkt bildete die Projektarbeit der Schülerinnen und Schüler der Berufsschule für Industrie und Handwerk,“ so die Schuldirketorin Monica Zanella des Sozialwissenschaftlichen Gynasium. „Mit viel Einfallsreichtum, technischem Know-how und praxisnahen Lösungsansätzen entwarfen sie unterschiedliche Konzepte für eine barrierefreie Küche, die den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht wird. Dabei standen Funktionalität, Zugänglichkeit und Alltagstauglichkeit im Mittelpunkt der Planungen.“

Lehrlinge und Lehrpersonen aus den Fachbereichen Tischlerei, Elektrik, Hydraulik und Malerei arbeiteten Hand in Hand, um den Projektplan in die Realität umzusetzen. Mit großem Engagement, Präzision und Verantwortungsbewusstsein wurde die Küche Schritt für Schritt aufgebaut, installiert und fertiggestellt. Für die beteiligten Lehrlinge bot das Projekt eine wertvolle Gelegenheit, ihr Fachwissen in einem realen Kontext anzuwenden und gleichzeitig einen gesellschaftlich bedeutsamen Beitrag zu leisten.

Das Ergebnis ist eine moderne, funktionale und vollständig barrierefreie Küche, die den TouSo-Treff nachhaltig aufwertet. Vor allem aber steht das Projekt symbolisch für gelebte Inklusion und für die Bedeutung schulübergreifender Zusammenarbeit. Es zeigt, wie Bildungseinrichtungen gemeinsam Verantwortung übernehmen und junge Menschen dafür sensibilisieren können, mit ihrem Können einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Ein Projekt, das Schule macht – im besten Sinne des Wortes.

 

