Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Glaubenstalks zum Nachhören
Der Podcast von Südtirols Katholischer Jugend im Advent

Glaubenstalks zum Nachhören

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 17:58 Uhr
Bild 2
skj
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Aktionsreihe „Glaubenstalk – Auf an Ratscher über Gott“, die im Oktober 2025 startete, bot Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre über spannende und oft missverstandene Bibelthemen ins Gespräch zu kommen. Südtirols Katholische Jugend (SKJ) schuf damit einen Raum, in dem Fragen gestellt, Gedanken eingebracht und die Bedeutung biblischer Texte für Alltag, Beziehungen und persönliches Nachdenken entdeckt werden konnten. Nun erscheinen die Gespräche als Podcasts.

In Olang widmete sich Charly Brunner herausfordernden Bibelstellen – von Jesu Aufforderung zum Verzeihen bis zum Gleichnis der Talente – und zeigte, wie provokante Aussagen Jesu neue Blickwinkel eröffnen. Beim Abend in Neumarkt erkundete Michael Mair die heutige Bedeutung biblischer Gesetze. Ein Quiz und die anschließende Diskussion zeigten, dass Grundprinzipien wie Solidarität, Achtsamkeit und Gerechtigkeit nach wie vor aktuell sind. In der Jugendkirche Meran diskutierten junge Menschen mit Theologin Renate Rottensteiner über Adam und Eva, Geschlechterrollen in der Bibel und feministische Perspektiven im Glauben. Alle drei Abende zeigten das große Interesse junger Menschen, biblische Texte kritisch, ehrlich und lebensnah zu reflektieren.

Für alle, die nicht persönlich an den Abenden teilnehmen konnten, gibt es die Möglichkeit, die Gespräche nachzuhören. Teile der drei Glaubenstalks wurden aufgezeichnet und werden im Advent als Podcasts veröffentlicht. Die Beiträge erscheinen jeweils sonntags am 7., 14. und 21. Dezember 2025 und bieten Interessierten die Gelegenheit, die Diskussionen und Impulse rund um die Bibelthemen noch einmal zu erleben. Die Podcasts sind auf der Webseite von Südtirols Katholischer Jugend www.skj.bz.it zu finden und ermöglichen es, die Gedanken der Gesprächsrunden bequem nachzuhören und in Ruhe nachzudenken.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
24
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
19
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 