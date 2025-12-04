Glaubenstalks zum Nachhören

Von: mk

Bozen – Die Aktionsreihe „Glaubenstalk – Auf an Ratscher über Gott“, die im Oktober 2025 startete, bot Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre über spannende und oft missverstandene Bibelthemen ins Gespräch zu kommen. Südtirols Katholische Jugend (SKJ) schuf damit einen Raum, in dem Fragen gestellt, Gedanken eingebracht und die Bedeutung biblischer Texte für Alltag, Beziehungen und persönliches Nachdenken entdeckt werden konnten. Nun erscheinen die Gespräche als Podcasts.

In Olang widmete sich Charly Brunner herausfordernden Bibelstellen – von Jesu Aufforderung zum Verzeihen bis zum Gleichnis der Talente – und zeigte, wie provokante Aussagen Jesu neue Blickwinkel eröffnen. Beim Abend in Neumarkt erkundete Michael Mair die heutige Bedeutung biblischer Gesetze. Ein Quiz und die anschließende Diskussion zeigten, dass Grundprinzipien wie Solidarität, Achtsamkeit und Gerechtigkeit nach wie vor aktuell sind. In der Jugendkirche Meran diskutierten junge Menschen mit Theologin Renate Rottensteiner über Adam und Eva, Geschlechterrollen in der Bibel und feministische Perspektiven im Glauben. Alle drei Abende zeigten das große Interesse junger Menschen, biblische Texte kritisch, ehrlich und lebensnah zu reflektieren.

Für alle, die nicht persönlich an den Abenden teilnehmen konnten, gibt es die Möglichkeit, die Gespräche nachzuhören. Teile der drei Glaubenstalks wurden aufgezeichnet und werden im Advent als Podcasts veröffentlicht. Die Beiträge erscheinen jeweils sonntags am 7., 14. und 21. Dezember 2025 und bieten Interessierten die Gelegenheit, die Diskussionen und Impulse rund um die Bibelthemen noch einmal zu erleben. Die Podcasts sind auf der Webseite von Südtirols Katholischer Jugend www.skj.bz.it zu finden und ermöglichen es, die Gedanken der Gesprächsrunden bequem nachzuhören und in Ruhe nachzudenken.