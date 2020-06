Gottesdienst zum diözesanen Familiensonntag

Lichtenstern – Zum achten Mal begeht die Diözese Bozen-Brixen am heurigen Dreifaltigkeitssonntag den

Familiensonntag. Es wird als Tag der Begegnung gefeiert. Weil Corona größere Menschenansammlungen nicht zulässt, streamt das Rittner „Haus der Familie“ am morgigen Samstag, 6. Juni um 18.00 Uhr auf Facebook live einen Familiengottesdienst aus der Waldkirche von Lichtenstern. Seelsorger Toni Fiung hat ihn unter das Thema „Familie: ein wertvolles Miteinander“ gestellt.

Besonders der heurige Familiensonntag sei eine passende Gelegenheit, die Anliegen der Familien zur Sprache zu bringen und Gott um Segen zu bitten, sagt Familienseelsorger Toni Fiung. Die vergangenen Wochen der Pandemie hätten vieles auf den Kopf gestellt, Familien seien weiterhin in besonderer Weise gefordert.

Toni Fiung vergleicht Familiengebilde mit einem Mobile, das zwar an einem zentralen Punkt festgemacht, aber trotzdem ständig in Bewegung und nicht starr oder fix ist. Der zentrale Punkt christlicher Familien sei Gott, sagt Toni Fiung. „Familiäre Rollen verändern sich ständig“, betont er. Es gelte, das bewusst wahrzunehmen und die Veränderungen wertschätzend zu begleiten. Dabei seien Vertrauen und Zuversicht besonders wichtig. Im familiären Miteinander lernen Kinder, was Gemeinschaft, Toleranz, Kooperation, Solidarität bedeuten und den

Umgang mit Macht und Autorität kennen. Wenn Entscheidungen der Kinder in der Familie respektiert werden, tun sie sich in ihrem späteren Leben leichter, Position zu beziehen und zu sich zu stehen.

Der Gottesdienst aus der Waldkirche von Lichtenstern wird am 6. Juni auf der Facebook-Seite des Hauses der Familie live übertragen: http://www.facebook.com/hausderfamilie.ritten.