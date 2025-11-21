Künstler gegen Gewalt an Frauen

Von: mk

St. Michael in Eppan – Am 25. November, dem „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“, findet im Lanserhaus in St. Michael in Eppan die Eröffnung der Ausstellung „Gemeinsam verurteilen wir Gewalt und feiern Respekt und Schönheit“ statt.

Fünf Künstlerinnen – Mara Rauzi, Beatrice Mattei, Martina Baldo, Paola Nicotera und Daniela Armani – sowie sieben Künstler – Ugo Brigadoi, Bruno Zanatta, Marco Lobos, Claudio Calabrese, Amedeo Masetti, Marco Rauzi und Dario Grigolati – werden den Raum des prächtigen Gebäudes nutzen, um ihre Werke auszustellen und die Öffentlichkeit für das zeitlose Thema Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren.

Jahel Beer, Mitglied des Eppaner Kulturbeirates, kuratiert die kulturelle Initiative und ist die Initiatorin des Projekts „Wir bei euch“, das den Austausch von Künstlern zwischen verschiedenen Orten in Südtirol und darüber hinaus fördert.

Auch Annalisa Legato und Sandra Passarello werden bei der Eröffnung am 25. November um 18.30 Uhr mit der Theaterlesung „Senza spegnere la voce” auftreten – neben den Künstlern.

Die Ausstellung kann bis zum 14. Dezember besucht werden: montags bis freitags von 16.00 bis 19.00 Uhr, samstags und sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie erneut von 16.00 bis 19.00 Uhr.