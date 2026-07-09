Ladinische Schulen: Gute Bewertungen bei Schlussprüfungen

Von: luk

Bozen – Die Prüfungen der Mittelschulen und Oberschulen in den ladinischen Ortschaften in Südtirol sind abgeschlossen. Die Ergebnisse bestätigen den guten Wissensstand der Schülerinnen und Schüler und unterstreichen die Wirksamkeit des paritätischen Schulsystems, das sich durch einen mehrsprachigen Bildungsweg auszeichnet.

Was die Abschlussprüfung der Mittelschule betrifft, so verliefen die Prüfungen reibungslos. Obwohl das Prüfungsprogramm besonders anspruchsvoll ist und neben dem mündlichen Gespräch fünf schriftliche Prüfungen – Italienisch, Deutsch, Ladinisch, Englisch und Mathematik – umfasst, zeigten die meisten Kandidatinnen und Kandidaten eine solide Vorbereitung und gute überfachliche Kompetenzen.

Die erzielten Ergebnisse sind besonders positiv: Der Notendurchschnitt lag bei 8,05. Von den 200 Schülern und Schülerinnen, die die Prüfung abgelegt haben, erreichten 9 die Note 10 und 5 schlossen die Mittelschule mit der Note 10 mit Auszeichnung ab.

Besondere Erwähnung verdienen auch die Leistungen einiger Schüler und Schülerinnen, die, obwohl sie erst seit wenigen Jahren in das paritätische Schulsystem integriert sind, in allen Unterrichtssprachen ein gutes Kompetenzniveau erreicht haben.

Auch bei den staatlichen Abschlussprüfungen der Oberschulen wurden sehr positive Ergebnisse verzeichnet. Von 86 Prüflingen erzielten 13 eine Note zwischen 91 und 99, 2 erreichten die Höchstpunktzahl von 100 und 3 schlossen die Prüfung mit 100 und Auszeichnung ab.

Die Prüfungskommissionen äußerten sich zudem positiv über das neue Format der Maturaprüfung und lobten insbesondere die Struktur der mündlichen Prüfung, die sich als effizienter erwiesen haben, um die Kompetenzen und den schulischen Werdegang der Prüflinge besser zur Geltung zu bringen.

Der ladinische Schulamtsleiter Heinrich Videsott würdigt die hervorragenden Ergebnisse: “Bei meinen Besuchen in den Prüfungskommissionen konnte ich mich von der Professionalität überzeugen, mit der die Prüfungen durchgeführt wurden, sowie von der besonderen Aufmerksamkeit, die dem Wohlbefinden der Prüflinge gewidmet wurde. Den Kommissionen ist es gelungen, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, sodass die Schülerinnen und Schüler die Prüfungen gelassen angehen und ihre Kompetenzen bestmöglich unter Beweis stellen konnten. Beeindruckend ist zudem das hohe Niveau der Sprachkenntnisse, das viele junge Menschen in den vier Sprachen unseres paritätischen Schulsystems unter Beweis gestellt haben. Diese Ergebnisse sind eine wichtige Anerkennung für das Engagement der Schüler, die Arbeit der Lehrkräfte und die Zusammenarbeit mit den Familien.”

Auch Landesrat Daniel Alfreider zeigt sich sehr zufrieden: “Ich bin beeindruckt von den hervorragenden Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler und von der Qualität des Bildungswegs, den das von der ladinischen Schule angewandte paritätische Modell gewährleistet. Ich wünsche allen, dass sie die soliden Kompetenzen, die sie in diesen Schuljahren erworben haben, nutzen und sie als Sprungbrett nutzen, um ihre Zukunft zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen.”