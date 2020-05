Ladinische Schulzeitschrift Birba: Neue Ausgabe zum Thema Kraft

Bozen – Die Zeitschrift Birba erscheint im Juni für die Schüler der vierten und fünften Klasse der ladinischen Grundschule. Thema ist diesmal Kraft. Die neue Ausgabe und folgende sind online abrufbar.

Diese aktuelle Ausgabe von Birba ist ganz dem Thema der Kraft gewidmet. Sowohl die physische wie die mentale Kraft oder Willenskraft wurden unter unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet. So findet man auf den ersten Seiten, im visuellen Wörterbuch verschiedenste Wörter, die mit dem Thema zusammenhängen: die Erdanziehungskraft, das Gewichteheben und viele andere Beispiele in den vier Sprachen Ladinisch, Italienisch, Deutsch – und Englisch, da die Schüler ab der vierten Klasse auch diese Sprache lernen.

Von Wasserkraft bis Frauenpower

Außerdem werden folgende Themen behandelt: das Wasserkraftwerk in Bozen, die Kraft in der Physik, die stärksten Tiere der Erde, die Muskelkraft und die Bedeutung der Kalorien für die Körperkraft der Menschen, die Kraft der Natur. Auch “Frauenpower”, also die Rechte der Frauen, ihr Engagement und ihr Kampfgeist, wird in Birba thematisiert. Daneben gibt es Interviews mit einem Förster und einem Physiotherapeuten, die von der Kraft erzählen, die sie bei ihrer Arbeit brauchen. Übungen, Spiele und Experimente runden das didaktische und spielerische Angebot von Birba ab.

Kreativ gestaltet und jetzt auch online

Die Ausgabe wurde wieder von den Illustratorinnen des MarameoLab, Maddalena Aliprandi, Manuela Dasser und Alice Dell’Antonio mit viel Phantasie und Kreativität gestaltet. Die vielen Farben und Zeichnungen, geeignet für Schulkinder, verleiht der Zeitschrift viel Lebendigkeit. Die Links zum Herunterladen bzw. zum Online-Lesen von Birba#8 findet man auf der Internetseite des Pädagogischen Bereichs der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion unter: www.pedagogich.it