Linkin Park als Highlight am zweiten Nova-Rock-Tag

Von: apa

Nach einem entspannten Festivalstart hat das Nova Rock am heutigen zweiten Tag einige Highlights der diesjährigen Ausgabe im Programm: Iggy Pop, Cradle of Filth, Rise Against und allen voran Linkin Park treten auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf auf. Aus Sicht der Einsatzkräfte war die Lage am Donnerstag weiter ruhig. Der Verkehr halte sich in Grenzen, weil mit Ausnahme der Tagesgäste bereits alle Besucher am Gelände seien, sagte ÖAMTC-Sprecherin Romana Schuster zur APA.

Pannenhelfer rückten vor allem wegen verlorener Autoschlüssel aus oder gaben Starthilfe. Die Polizei forschte am Festivalgelände einen mutmaßlichen Handydieb aus, bei dem rund 30 Mobiltelefone sichergestellt wurden. Diese können bei der “Polizeiinspektion Nova Rock” abgeholt werden. Ansonsten habe es aber keine gröberen Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Mehr als 500 Personen vom Roten Kreuz versorgt

Etwas mehr Einsätze als im Vorjahr, aber trotzdem einen “ruhigen Sanitätsdienst” bei angenehmem Festivalwetter verzeichnete das Rote Kreuz. Bisher wurden 522 Personen medizinisch versorgt, 98 Patiententransporte am Gelände durchgeführt und 25 Personen ins Krankenhaus überstellt.

Ein Drittel der Acts am Donnerstag im Line-up warten mit Sängerinnen und/oder Musikerinnen in der Band auf. “Es scheint fast so, als würden die Girls übernehmen”, freute sich LØLØ, die am Nachmittag auf der Blue Stage angesagt war. “Das ist schön und superwichtig. Früher hatte ich oft das Gefühl, die einzige Frau weit und breit zu sein.”

Auftritte bei Festivals von Ausmaßen und Ausrichtung eines Nova Rock sind für die Kanadierin “definitiv eine neue Erfahrung”, wie LØLØ im Gespräch mit der APA sagte. “Ich bin es ja definitiv gewohnt, auf der Bühne zu stehen”, betonte die Sängerin mit bürgerlichem Namen Lauren Mandel, die schon als Jugendliche performte. “Aber Rockfestivals sind eine ganz andere Angelegenheit. Wenn ich auf das Line-up schaue und all die verrückten, harten Metalbands sehe, fühle ich mich schon ein wenig eingeschüchtert”, lachte die 27-Jährige.

Nickelsdorf? “Komme ja aus Kanada”

Von Nickelsdorf oder dem Nova Rock habe sie vor ihrer Buchung für das Open Air noch nie gehört. “Viele dieser Festivals, auf denen ich heuer im Sommer spiele, kannte ich vorher nicht. Ich komme ja aus Kanada. Aber Österreich ist mir nicht ganz fremd, denn ich bin schon einmal in Wien aufgetreten.” Lange davon überzeugen, ins Burgenland zu kommen, musste man LØLØ nicht: “Als ich das Line-up vom Nova Rock gesehen habe, war ich sofort Feuer und Flamme.”

Sie selbst habe als Fan oft derartige Veranstaltungen besucht und sogar im Zelt geschlafen, erzählte LØLØ. Trotz Enge und fehlendem Badezimmer im Tourbus schätzt sie es allerdings nun, als Künstlerin zu Festivals zu reisen. “Ich bin wohl mittlerweile an Backstage-Zugang, die Shuttles, die dich herumbringen, und sonstige Bequemlichkeiten gewöhnt.”

