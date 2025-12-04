Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > “Musikschulen bewegen Gesellschaft”: Kongress in Klagenfurt
Südtirol übernimmt im kommenden Schuljahr den Vorsitz

“Musikschulen bewegen Gesellschaft”: Kongress in Klagenfurt

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 10:05 Uhr

LPA/Kongress der Konferenz der österreichischen Musikschulwerke KOMU/Peter Just)
Von: luk

Klagenfurt/Bozen – Unter dem Titel “Musikschulen bewegen Gesellschaft – Kompetenzorientierung als Schlüssel zur sozialen Verantwortung” tagte vom 20. bis zum 22. November im Konzerthaus Klagenfurt der sechste Kongress der Konferenz der österreichischen Musikschulwerke KOMU. Rund 150 Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter aus ganz Österreich und Südtirol nahmen daran teil.

Von den Südtiroler Musikschulen waren 15 Führungskräfte und auch Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti mit dabei. Sie sind sich einig: Der KOMU-Kongress erwies sich einmal mehr als zentraler Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Musikschulen in Österreich und Südtirol und zeigt deutlich auf, wie viel möglich wird, wenn Musikschulen ihre Kräfte bündeln und Herausforderungen gemeinsam angehen.

Der Kongress stellte drei Tage lang die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsaufgaben der Musikschulen in den Mittelpunkt. Einleitend rief Musikpädagoge Michael Stecher in seinem Referat mit dem Titel “Die Musikschule neu denken” zu einer neuen Sicht auf Kompetenzorientierung auf, als Grundlage für zeitgemäßes Lehren, individuelle Förderung und eine Musikschule, die gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. In der anschließenden Podiumsdiskussion beleuchteten Expertinnen und Experten und Führungskräfte, wie Kompetenzorientierung als strategisches Instrument genutzt werden kann, um Entwicklungsprozesse an Musikschulen gezielt anzustoßen und nachhaltig zu gestalten. Der zweite Tag stand im Zeichen vertiefender Workshops. Die thematische Vielfalt machte dabei deutlich, wie breit das Aufgabenprofil moderner Musikschulleitungen geworden ist und wie wichtig praxisnahe, gut vernetzte Unterstützung im Führungsalltag bleibt. Am dritten Tag ging der Kongress mit Austauschforen zu Ende, in denen zentrale Zukunftsfragen der Musikschullandschaft diskutiert wurden.

Im kommenden Schuljahr 2026/2027 wird Südtirol den KOMU-Vorsitz übernehmen, das Bundesfachgruppentreffen der KOMU wird im November kommenden Jahres in Toblach organisiert.

Bezirk: Bozen

