Neu gestaltete Krippe im Brixner Dom

Brixen – Schon seit längerer Zeit musste die Anbetungskrippe im Brixner Dom am

Seitenaltar des heiligen Kassian ohne Stall auskommen. Zum 40. Bestandsjubiläum haben die Krippenfreunde Südtirols die Krippe wieder in ihren eigentlichen Zustand zurückgeführt. Beim Rorate am kommenden Sonntag, 22. Dezember 2019 (Beginn: 6.30 Uhr), wird Bischof Ivo Muser die neu gestaltete Krippe segnen.

Priesterkünstler Johann Baptist Oberkofler (1895-1969) hat die Anbetungskrippe im Jahr

1941 gebaut und seither stand sie am Seitenaltar des Hl. Kassian, seit einiger Zeit jedoch ohne Stall und ohne richtige Inszenierung. Zu Weihnachten 2018 tauchte dann ein altes Bild dieser Krippe mit einem eigens dafür errichteten Stall auf. Dies war der Anlass, die Südtiroler Krippenfreunde zu bitten, diese Krippe wieder in ihren alten Glanz zu versetzen.

Die Krippenfreunde des Bezirkes Brixen-Eisacktal, allen voran Bezirksobmann Heinrich

Töll und Alois Faistnauer, haben sich nach Rücksprache mit und Unterstützung durch

Domdekan Ulrich Fistill dieser Aufgabe angenommen. Es wurde ein Tischler organisiert,

ein Entwurf für einen neuen Stall gemacht, Sr. Immaculata Seiwald von den

Tertiarschwestern für die Stoffarbeiten für Hintergrund und Umrandung gewonnen. Die

Figuren mussten stabilisiert und repariert werden.

Jetzt präsentiert sich die Krippe auf einem Podest vor dem Seitenaltar des heiligen

Kassian, also im Dom vorne links. Auf mehreren Stufen werden die Bretterfiguren so

aufgestellt, dass sie alle zum Zentrum, dem Kind in der Krippe schauen. Die heilige

Familie präsentiert sich nun in einem neu angefertigten Stall. Das Altarbild wird mit

einem schönen, schimmernden blauen Tuch, welches den Himmel andeutet, verdeckt.

„Die Krippe lädt von nun an ein, vor ihr zu verweilen und zu beten, die Darstellung der

Geburt Jesu Christi zu betrachten. Wir stehen selbst vor dem Kind in der Krippe und

spüren die Liebe Gottes zu uns; fühlen und glauben, dass Gott bei uns ist“, freut sich

Bischofssekretär Michael Horrer, der auch Obmann des Verbandes der Krippenfreunde

Südtirols ist.

Die Krippe wird am vierten Adventsonntag, 22. Dezember 2019 um 06.30 Uhr beim

Rorate im Dom zu Brixen von Bischof Ivo Muser gesegnet und kann dann in der

Weihnachtszeit besichtigt werden. Zu sehen ist die Anbetung der Hirten (22.

Dezember bis 4. Januar) und die Anbetung der heiligen drei Könige (5. bis 12. Januar).