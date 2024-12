Piazza vor römisches Lateranbasilika renoviert

Von: apa

Die Piazza vor der römischen Lateranbasilika ist nach umfassender Renovierung neu eröffnet worden. “Schauen Sie nur, wie schön sie ist!”, schrieb Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri laut Kathpress am Montag in Sozialen Medien. Mit Blick auf das katholische “Heilige Jahr 2025” lade der Platz um Roms älteste Kirche mit Grünflächen, Schatten spendenden Bäumen und einem kühlenden Brunnensystem zum Verweilen auch in sommerlicher Hitze ein.

Dabei habe man auf ökologische Nachhaltigkeit geachtet, so Gualtieri. Der neue Bodenbelag aus traditionellen römischen Materialien wie Kopfsteinpflaster, Basalt und Travertin in drei Farbtönen sei mit Gras durchsetzt, um den Boden durchlässig zu halten. Die Beleuchtung der zwölf Brunnen hebe die Fassade der Papstbasilika Sankt Johannes im Lateran hervor.

Allerdings sind die Maßnahmen derzeit erst zu 85 Prozent abgeschlossen, so der Bürgermeister. Archäologische Untersuchungen hätten einen Stopp der Arbeiten für 92 Tage und einige Planänderungen erfordert. “Wir können es kaum erwarten, diesen Platz in seiner ganzen Schönheit und seinem immensen historischen Wert vollständig fertiggestellt zu sehen”, betonte Gualtieri. Zum “Heiligen Jahr 2025”, das Papst Franziskus am Heiligen Abend eröffnet hatte, werden mehr als 30 Millionen Besucher zusätzlich in Rom erwartet.