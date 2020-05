see.messe wird heuer online gefeiert – VIDEO

Am Pfingstsamstag

Bruneck – Eine ergreifende Atmosphäre herrscht am See. Am Samstag, 30. Mai findet um 19.00 Uhr die diesjährige see.messe statt – heuer allerdings online.

Unter dem Titel „das.leben.leben“ warten mitreißende Musik, Texte und Momente zum Staunen. Zelebriert wird der Wortgottesdienst von Pfarrer Michael Bachmann. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Musiker Jonas Oberstaller.

Die see.messe wird vom Jugenddienst Dekanat Bruneck in Zusammenarbeit mit der Pfarrei Pfalzen, der SKJ Pfalzen sowie den Jugendlichen der Gemeinden Kiens und Pfalzen organisiert.

Kinder, Jugendliche, Familien und Interessierte sind herzlich eingeladen. Die see.messe findet unter www.seemesse.it statt.