SKJ fährt nach Taizé

Bozen/Taizé – Vom 8. bis 14. April 2020 fährt Südtirols Katholische Jugend nach Taizé in Frankreich. Dort wird mit der ökumenischen Brudergemeinschaft von Taizé und tausenden von Jugendlichen aus der ganzen Welt zusammen Ostern gefeiert. Anmeldungen sind noch bis zum 6. März möglich.

Raus aus dem Alltag und gemeinsam mit vielen Jugendlichen ein besonderes Osterfest erleben: Das ermöglicht die jährliche Osterreise nach Taizé. Seit vielen Jahren organisiert Südtirols Katholische Jugend diese Fahrt. Das Angebot wird von den Jugendlichen begeistert angenommen. Taizé liegt im französischen Südburgund. 1940 wurde dort von Frère Roger eine internationale ökumenische Communauté gegründet. Der internationale Männerorden zählt an die 100 Brüder: Katholiken und Mitglieder verschiedener evangelischer und orthodoxer Kirchen. Jedes Jahr heißen sie Jugendliche und junge Erwachsene verschiedener Nationalitäten und Konfessionen bei sich willkommen. „So viele, verschiedene Jugendliche hier auf dem Hügel versammelt zu sehen, gleicht einem Fest und gib uns Hoffnung, dass ein Zusammenleben in Frieden möglich ist“, sagte Frère Alois bei einem der letzten Treffen in der Versöhnungskirche in Taizé.

Die besondere Atmosphäre und die Gemeinschaft der „Communauté“ hinterlassen bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bleibende Eindrücke. Morgens, mittags und abends versammeln sich alle zum gemeinsamen Gebet und Gesang. „Das Leben in Taizé ist sehr einfach. Die Jugendlichen schlafen in Zelten, helfen bei den alltäglichen Arbeiten mit, besuchen internationale Gesprächsgruppen über Gott und die Welt und können sich mit anderen Jugendlichen aus verschiedenen Nationen über Glaubens- und Lebensfragen austauschen“, erklärt Daniel Donner, dritter Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend. Er wird auch in diesem Jahr Ostern in Taizé feiern.

Das Vortreffen, bei welchem alle Informationen zur Reise gegeben werden, findet am 20. März 2020 um 18.15 Uhr im kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum „Josef Mayr-Nusser“ statt.

Alle Infos sind auch auf der Website von Südtirols Katholischer Jugend unter http://www.skj.bz.it zu finden oder telefonisch unter 0471 970890.